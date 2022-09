Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Bad Homburg

24. September - Herbstmarkt der Hobbykünstler

In und um die Erlenbach-Halle, von 12 bis 18 Uhr

Bruchköbel

23. bis 25. September - Krebsbach in Flammen

Am Gemeindehaus Oberissigheim, mit Live-Musik, Entenrennen, Feuerwerk u.a., am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr

Büdingen

22. bis 25. September - Büdinger Gallusmarkt

Auf und rund um den Marktplatz, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte, am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 15 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Neu-Anspach

24./25. September - Oltimer-Traktoren-Treffen

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Roßdorf (bei Darmstadt)

25. September - Tag der Nachhaltigkeit

Rund um das Bürgerzentrum und die neue Schule, mit Infoständen und Mitmachaktionen, von 14 bis 18 Uhr

Sulzbach

24. September – Apfelfest

Im Arboretum Main-Taunus, von 10 bis 14 Uhr

Usingen

25. September - Oldtimertreffen des COC

Am Verbrauchermarkt, Neuer Marktplatz 1, von 10 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

17. bis 25. September - Köhlerwoche auf der Raubacher Höhe

Mit Festbetrieb an allen Tagen, am Sonntag Meiler-Ernte mit Verkauf

Wiesbaden

25. September - Kidical Mass Wiesbaden

Kinderfahrrad-Korso für ein fahrradfreundliches Wiesbaden, 15 Uhr ab Kranzplatz

