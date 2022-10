Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Alsfeld

29./30. Oktober - Bulldog-Messe

In den Hessenhallen, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Bad Vilbel

29./30. Oktober – Kreativmarkt

Im Kultur- und Sportforum Dortelweil, von 12 bis 17 Uhr

Breitscheid

28. Oktober - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle Rabenscheid, ab 11 Uhr

Dillenburg

30. Oktober bis 1. November – Hubertusmarkt

In der Innenstadt, mit Krammarkt, Vergnügungspark, Handwerk u.a., am Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 18 Uhr und am Dienstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte

Eschborn

30. Oktober - Modellbahn-Ausstellung

Im Vereinshaus der Eisenbahnfreunde, Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr

Frankfurt

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Lauterbach

29./30. Oktober - Hofhaltung im Rokoko

Im Museum Palais Hohhaus, Samstags und Sonntag jeweils ab 10 Uhr Militärparade und Öffnung der Salons, ab 13 Uhr Tanzstunde, am Samstag ab 16 Uhr Ordensfest, ab 20 Uhr Spiel, Musik und Tanz im Festsaal, am Sonntag ab 16 Uhr Scheibenschießen u.a.

