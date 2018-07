Lebendige Burg auf der Burg Kronberg, Schützen- und Heimatfest in Willingen-Usseln und Freiraum Festival in Bad Nauheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Nauheim

27. bis 29. Juli - Freiraum Festival

Im und um den Sprudelhof, mit Malerei, Film, Lyrik, Poesie u.a., am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr

Breitscheid

27. Juli - Rabenscheider Bauernmarkt

Ab 11 Uhr in der Ortsmitte

Groß-Umstadt

27./28. Juli - Umstädter Rebenfest

In der Lage Umstädter Herrnberg, am Freitag von 18 bis 24 Uhr und am Samstag von 17 bis 24 Uhr

Hanau

27. Juli - Hanauer Musikernacht

Im Staatspark Wilhelmsbad, ab 18 Uhr

Herborn

28. Juli - Herborner Sommerfest

Mit 22 Bands auf zehn Bühnen, ab 18 Uhr in der gesamten Innenstadt

Idstein

26. Juli - Alteburger Markt

Mit Kram- & Viehmarkt in Heftrich, von 7 bis 22 Uhr, Live-Musik ab 10 Uhr

Kronberg

29. Juli - Lebendige Burg

Auf Burg Kronberg, ab 13 Uhr mit szenischem Spiel und mittelalterlichen Spielen, Eintritt: 8 Euro

Maintal

29. Juli - Markenoffenes Young- und Oldtimertreffen

Am Großmarkt in der Industriestraße, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Wächtersbach

28./29. Juli - Knobi-Fest in Neudorf

Am Samstag ab 19 Uhr Party mit Live-Musik (Eintritt: 5 Euro) und am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Willingen

28. bis 30. Juli - Schützen- und Heimatfest

In und um die Schützenhalle Usseln, am Samstag ab 20 Uhr Blasmusikparty, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug durch den Ortskern, ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik, am Montag ab 10.30 Uhr Vogelschießen, ab 15.30 Uhr Festzug und ab 20 Uhr Königsball mit Live-Musik

