Kinderfest auf der Veste Otzberg, Büdesheimer Laternenfest und Stadt- und Heimatfest in Alsfeld - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

4./5. August - Stadt- und Heimatfest

Mit Live-Musik auf dem Marktplatz, am Grabbrunnen, auf dem Kirchplatz und im Klostergarten, am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr

Bad Camberg

3./4. August - Jubiläumsfest 1250 Jahre Erbach

Mit buntem Feierabend am Freitag und ökumenischem Gottesdienst am Samstag

Bad Soden

2. bis 5. August - Neuenhaaner Galeriewekerb

Auf dem Festplatz an der Kronthaler Straße, Neuenhain, am Donnerstag ab 18, am Freitag und Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, mit Tanz im Kerbezelt mit Live-Musik

Bruchköbel

3. bis 5. August - „Krebsbach in Flammen“

Am Gemeindehaus Oberissigheim, am Freitag ab 19 Uhr mit Live-Musik, anschließend Bingo-Abend, am Samstag ab 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro, ab 20 Uhr Musikabend, ab 23 Uhr musikalisches Feuerwerk, am Sonntag ab 10.30 Uhr Zeltgottesdienst, ab 11.30 Uhr Frühschoppen, ab 14.30 Uhr Familienfest u.a.

Florstadt

5. August - Oldtimertreffen bis Baujahr 1998

Auf dem Festplatz

Frankfurt

4./5. August – Sommerfest

Im Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil ohne Nummer, am Samstag ab 15 Uhr Böllerschützen, Tombola, Kinderspiele, Live-Musik u.a., am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen mit Shanty-Chor und Live-Musik

5. August – Kulturfest

In der Kulturwerkstatt „Die Fabrik“, Mittlerer Hasenpfad 5, ab 14.30 Uhr

Grasellenbach

5. August – Feuerwehr-Aktionstag

Mit Aktionsmeile der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Hammelbach, mit Oldtimern, Rettungsorganisationen, Kinderprogramm u.a. ab 10 Uhr

Hanau

4./5. August - Traditionelles Kartoffelfest

Beim Kleingärtnerverein Baumweg e.V., am Samstag ab 14.30 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen

Kronberg

4./5. August - Kunst- & Weinmarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr, verkaufsoffene Geschäfte von 12 bis 18 Uhr

Oberursel

4./5. August - „Oberurseler Feyerey“

Mittelaltermarkt auf den Wiesen am Bachpfädchen, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Otzberg

5. August - Kinderfest für Kinder ab 3 Jahren

Auf der Veste Otzberg, ab 11 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

3. bis 5. August - 32.Vorderladertage Lengsfeld

Mit Musik, Tanz und Schießen, am Freitag ab 17 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr

Schöneck

3. bis 6. August - Büdesheimer Laternenfest

Auf dem Festplatz, am Freitag ab 20 Uhr Krönung der Laternenkönigin, ab 21.30 Uhr Live-Musik, am Samstag und Sonntag jeweils ab 19 Uhr Platzkonzert, jeweils ab 21 Uhr Lichterfeszug durch den Ort, am Sonntag ab 22 Uhr Hüttenzauber im Festzelt, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 22.30 Uhr Feuerwerk

Schwalmstadt

4. August - Sommerfest des HSV-Fanclubs Treysa

Im Geflügelgarten, An der Lehmkaute, ab 11 Uhr

Taunusstein

2. bis 4. August – Weinfest

Im Schlosshof Wehen, jeweils von 17 bis 23 Uhr

Wabern

3. bis 5. August - Festwochenende 825 Jahre Zennern

Am Freitag ab 19 Uhr Bigband, anschließend Disco, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr Festmeile am Dorfgemeinschaftshaus u.a.

