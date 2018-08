Afrikanisches & Karibisches Kulturfest in Frankfurt, Burgfest auf Burg Königstein und Folklorefest in Willingshausen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Camberg

10. bis 12. August – Jubiläumsfest: 1250 Jahre Erbach

Am Freitag Rock-Open-Air, am Samstag Höfefest und Handwerkermarkt und am Sonntag Festzug mit anschließendem Dämmerschoppen

Bad Homburg

12. August - Tag der offenen Tür

In der Feuerwache in der Dietigheimer Straße, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

11./12. August – Brunnenfest

Am Dalles rund um den Brunnen in Gronau, am Samstag ab 17 und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr

Bad Wildungen

11. August - Lichterfest mit Live-Musik

Im Kurpark, ab 18.30 Uhr

Dieburg

10. bis 12. August - Sommerfest der Römerhalle

Im Schlossgarten, am Freitag ab 18 Uhr

Eppstein

10. bis 12. August - Mittelalterliches Spektakel

Am Dattenbachzentrum Ehlhalten, am Samstag ab 11 Uhr Marktspektakel, ab 16 Uhr Schwertkämpfe, ab 21.30 Uhr Feuershow, am Sonntag ab 11 Uhr historischer Markt, Eröffnung mit Umzug, ab 16 Uhr Schwertkämpfe, ab 17 Uhr mittelalterliche Gesänge, ab 18 Uhr Ausklang

Frankfurt

10. bis 12. August - Eschersheimer Wochenende

Auf dem Schulhof der Ludwig-Richter-Schule, am Freitag ab 18 Uhr mit Live-Musik, am Samstag ab 13 Uhr buntes Vereinsprogramm, ab 19.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst, ab 11.30 Uhr Frühschoppen, ab 15 Uhr Live-Musik u.a.

11./12. August - Afrikanisches & Karibisches Kulturfest

Im Rebstockpark, mit Live-Musik, Kinderprogramm, Lesungen u.a., am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr, Eintritt: 5 Euro

11. August - Eintracht-Familientag

Auf dem Gelände der Commerzbank-Arena, ab 11 Uhr

12. August - Sommerfest im Tierheim Fechenheim

In der Ferdinand-Porsche-Straße 2-4, von 12 bis 17 Uhr

Friedrichsdorf

11./12. August - Dippe- und Brunnenfest

Rund um die evangelische Kirche und das Heimatmuseum Seulberg, am Samstag ab 15.05 Uhr Festzug, anschließend Apfelweinverkostung, Mitmachtanzen und ab 20 Uhr Party, am Sonntag ab 9.45 Uhr Gottesdienst, Kinderflohmarkt, Live-Musik und Kunstgewerbe- und Handwerkermarkt

12. August - Sommerfest der evangelischen Kirche Burgholzhausen

Ab 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Festbetrieb

Groß-Umstadt

10. bis 12. August - Jubiläumsfest „1275 Jahre Groß-Umstadt

Am Freitag ab 17 Uhr Festabend in der Stadthalle, am Samstag & Sonntag von 11 bis 17 Uhr Brauchtum und Handwerk im Gruberhof, ab 17 Uhr Weindorf auf dem Marktplatz mit Live-Musik am am Samstag ab 19 Uhr und am am Sonntag ab 15 Uhr

Hanau

9. bis 12. August - Kunsthandwerkermarkt und Weinfest

Im Schlosspark, Kunsthandwerkermarkt am Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Weinfest am Donnerstag ab 19.45 Uhr, am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 15.30 und am Sonntag ab 11 Uhr

Hochheim am Main

11. August - Sommerfest und Anglerflohmarkt

Am Silbersee, auf dem Gelände des ASV Hochheim 1937 e.V., an der L3028, Flohmarkt ab 9 Uhr, Sommerfest ab 11 Uhr

Kelkheim

12. August - Kelkheimer Fischerfest

Am Braubachweiher zwischen Hornau und Schneidhain, von 10 bis 17 Uhr

Königstein

10. bis 12. August - Burgfest auf Burg Königstein

Am Freitag ab 19 Uhr Inthronisation des neuen Burgfräuleins im Kurpark, ab 20 Uhr Öffnung der Burg, Eintritt: 10 Euro. Ab 22 Uhr Feuerwerk, am Samstag ab 17 Uhr Öffnung der Burg, ab 21 Uhr Musikprogramm, Eintritt: 10 Euro. Am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, ab 15 Uhr Öffnung der Burg, von 15.30 bis 18 Uhr Kinderprogramm u.a.

Kronberg

11./12. August – Victoriaparkfest

Rund um die Bühne im Victoriapark, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Samstag Live-Musik und am Sonntag Familienfest

Neu-Anspach

12. August - Kunst Carree 2018

Künstler, Kunsthandwerk, Live-Musik und Kinderprogramm in Höfen und Gassen in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Otzberg

12. August – Brunnenfest

In der Borngasse Lengfeld, von 11 bis 20 Uhr

Seligenstadt

10. bis 12. August - 160 Jahre Liederfreund Froschhausen 1885 e.V.

Auf dem Festplatz Froschhausen, am Freitag ab 18 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 18.30 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 18.30 Uhr Live-Musik und Zapfenstreich

Weiterstadt

11./12. August - Genuss- und Gartenfest

Auf Schloss Braunshardt, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Willingshausen

11./12. August - Folklorefest der Tanz- und Trachtengruppe Loshausen 1978 e.V.

Am am Samstag ab 18 Uhr Festgottesdienst, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Umzug, ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Sommerfest rund um die Kulturscheune

