Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Reinheim, Polizeischau in Hanau und Wiesenfelder Kräutermarkt in Burgwald - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Altenstadt

18./19. August – Straßenfest

Im Ortskern von Lindheim, am Samstag ab 19 Uhr gemütliches Beisammensein und Tanz mit Live-Musik, am Sonntag ab 12 Uhr Familientag mit Kinderprogramm u.a.

Bensheim

18./19. August – Segelflugtage

Auf dem Flugplatz Bensheim, mit der Tante Ju, Flugsimulator und Rahmenprogramm für die ganze Familie, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Burgwald

18./19. August - Wiesenfelder Kräutermarkt

Auf dem Marktplatz Wiesenfeld, am Samstag ab 19 Uhr Dämmerschoppen, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, von 11 bis 18 Uhr Kräutermarkt, Eintritt: 2 Euro

Darmstadt

19. August – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Ebsdorfergrund

18. August - Kunst- und Handwerkermarkt

In der Weberei, Am Schießrain 1, Ebsdorf, von 14 bis 19 Uhr

Egelsbach

18./19. August - Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz

Jeweils von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

17. bis 19. August – Zehntscheunenfest

Rund um die Zehntscheune in der Graebestraße, am Freitag ab 17.30 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 15 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr Festbetrieb, ab 11.15 Uhr Jazzfrühschoppen, ab 15.30 Uhr Kinderspiele, ab 18 Uhr Abschlussparty u.a.

18. bis 20. August - Kalbacher Kerb

Auf dem Festplatz am Kalbacher Stadtpfad, am Samstag ab 14 Uhr Kerbebaumaufstellen, ab 15 Uhr Eröffnung, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen, 15 Uhr Kerbeolympiade, ab 17 Uhr Disco, am Sonntag ab 11 Uh Frühschoppen mit Live-Musik, ab 12 Uhr Familientag, 21.30 Uhr Höhen-Feuerwerk u.a.

Friedrichsdorf

19. August - Rathaus-Eulenfest

Rund um das alte Rathaus Burgholzhausen, Kinderfest mit buntem Rahmenprogramm, ab 10.30 Uhr

Fritzlar

17. bis 19. August – Kaiserfest

Mittelalterspektakel, am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Fürth (Odenwald)

19. August - Painthorse-Zuchtschau

Im Ort 21, ab 11.30 Uhr

Groß-Umstadt

13. bis 18. August - Jubiläumsfest „1275 Jahre Groß-Umstadt“

Am Montag Tag der Schulen, am Dienstag Tag der Rettungsdienste, am Mittwoch ab 19 Uhr Rudelsingen in der Stadthalle, ab 21 Uhr Nachtwächterführung ab Marktplatz, am Donnerstag Tag der Kirchen, am Freitag Tag der Jugend, von 18 bis 21.30 Uhr Late-Night-Shopping, ab 22 Uhr Firedancer auf dem Marktplatz, am Samstag 19 Uhr Chorfestival und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Ausklang

Hanau

18. August - Polizeischau des Polizeipräsidiums Südosthessen

Mit Hubschrauberlandung, Vorführungen, Showeinlagen, Kinderprogramm u.a., von 10.30 bis 16 Uhr im Herbert-Dröse-Stadion

Idstein

19. August – Römerfest

Am nachgebauten Römerturm in Dachbach, ab 11 Uhr

Kelsterbach

17. bis 19. August - Fischerfest der Angelfreunde

Am Saudenweiher, Am Südpark 19, am Samstag von 15 bis 1 Uhr, ab 18 Uhr Live-Musik, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, ab 10 Uhr Frühschoppen

Mücke

17. bis 19. August - Festwochenende „1000 Jahre Groß-Eichen“

Am Freitag ab 21 Uhr Live-Musik im Festzelt, am Samstag Weinfest mit Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst im Festzelt, anschließend Frühschoppen mit Live-Musik

Neu-Anspach

18./ 19. August – Tuchmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise.

Nidderau

18. August – Sommerfest

In der Seniorenresidenz, Konrad-Adenauer-Allee 9, mit Live-Musik, Tanzdarbietungen, Kinderprogramm u.a., 10 bis 17.30 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

18. August - Montessori-Sommerfest mit Sponsorenlauf

Auf dem Marktplatz Weckesheim, von 11 bis 14 Uhr

Reinheim

19. August - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Am Sportzentrum 2, mit Kinderprogramm, Live-Übung, Fahrzeugausstellung u.a., von 10 bis 18 Uhr

Wölfersheim

18./19. August - 1.200 Jahre Melbach -"Tag der offenen Höfe"

Historische Landwirtschaft, Altes Handwerk, Kulinarisches aus aller Welt, Hofflohmärkte, Direktvermarkter, Kreatives, Musik und Unterhaltung, Dorfmarkt und vieles mehr, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

