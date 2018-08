Mittelalterspekatakel in Steinau an der Straße, Bad Vilbeler Markt und Rapunzelmarkt in Wetter-Amönau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

18. bis 22. und 24. bis 26. August - Bad Vilbeler Markt

Mit Krammarkt und Vergnügungspark auf dem Festgelände in der Büdinger Straße, am Montag ab 15 Uhr Kinderfest, am Dienstag ab 9 Uhr Bezirkstierschau, ab 10.30 Uhr Frühschoppen, am Freitag ab 14 Uhr Familientag, ab 14.30 Uhr Seniorennachmittag, am Samstag ab 19 Uhr Abend der Vereine, am Sonntag ab 11 Uhr Countryfrühschoppen, ab 22 Uhr Abschlussfeuerwerk

Butzbach

24. bis 26. August - Jubiläumsfest „125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nieder-Weisel“

An der Mehrzweckhalle, am Freitag ab 21 Uhr Disco-Abend, am Samstag ab 17 Uhr Festzug, anschl. Tanz mit Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst, ab 14 Uhr Schauübung und Fahrzeugausstellung, ab 15 Uhr Dämmerschoppen

Dreieich

26. August - „Die Fahrgass swingt“

Verkaufsoffener Sonntag mit Live-Musik in der Altstadt, Dreieichenhain, von 11 bis 19 Uhr, verkaufsoffen von 12 bis 18 Uhr

Ehrenberg (Rhön)

24. bis 26. August - Ehrenberger Bürgerfest

Im Bürgerhaus Wüstensachsen, am Freitag ab 19 Uhr Platzkonzert, am Samstag ab 10 Uhr Markttreiben, ab 20 Uhr Open-Air-Abend mit Live-Musik, am Sonntag ab 9 Uhr Festgottesdienst, ab 14 Uhr Festzug mit anschließend Festbetrieb u.a.

Gelnhausen

25. August – Backmarkt

Rund um das historische Backhaus in Hailer, von 9 bis 14 Uhr

Hanau

26. August – Familienfest

Im und am Hessischen Puppenmuseum im Staatspark Wilhelmsbad, von 13 bis 17 Uhr, mit Führungen, Karusellfahrten, Spiel- und Kreativstationen u.a.

Heppenheim

24. bis 26. August - Wein- & Sektfest mit Live-Musik

In der Darmstädter Straße 56, am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Jazzfrühschoppen

Kelkheim

26. August - Sommerfest mit Kunst Handwerk und Kultur

Auf dem Zauberberg in Ruppertshain, von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

26. August - Mittelalterliches Spielfest

Im Prinzengarten der Burg oder bei Regen in der Burg, ab von 14.30 bis Uhr, Eintritt: 6 Euro

Mücke

26. August - Stehender Festzug

Zum 1000-jährigen Dorfjubiläum von Groß-Eichen, von 10 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

26. August - Tag des Pferdes

Beim Reit- und Fahrverein, ab 11 Uhr mit Showprogramm

Oberursel

25./26. August - Tage des Bodens

Am Maislabyrinth Weißkirchen, am Samnstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Offenbach

25. August - Offenbacher Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone, von 10 bis 15 Uhr

Otzberg

25./26. August - Hobbit-Tage

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mit Voträgen, Reiseberichten und Lesungen

Riedstadt

25. August - Wutzdog-Festival

Am Riedsee in Leeheim, 15 Bands auf zwei Bühnen, von 12 bis 00 Uhr

Steinau an der Straße

25./26. August – Mittelalterspektakel

Mit Händlern, Zauberern, Feldschlacht, Mittelalterbands, Feuershow u.a. auf dem Kumpen, im Schlosshof, im Schlossgraben und auf den Kinzigwiesen, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Wetter

26. August – Rapunzelmarkt

Entlang des innerörtlichen Bachlaufes in Amönau, mit Live-Musik und Kinderprogramm, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen