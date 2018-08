Bauernmarkt in Breitscheid, Berger Markt in Frankfurt und traditionelle Ostheimer Kerb in Nidderau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitscheid

31. August – Bauernmarkt

In der Ortsmitte von Rabenscheid, ab 11 Uhr

Frankfurt

1.- 4. September - Berger Markt

Auf dem Festplatz Bergen, Freitag Verleihung des Stadtschreiberpreises,ab 21 Uhr DJ Night, Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, Sonntag ab 13 Uhr Festumzug, ab 14.30 Uhr Wies’n-Stimmung, ab 19.30 Uhr Rockkonzert. Montag Familientag, ab 20 Uhr Schlagerabend, Dienstag ab 9.30 Uhr Tierschau, ab 11 Uhr musikalischer Frühschoppen, 19.30 Uhr Live-Musik, ab 22 Uhr Feuerwerk

1./ 2. September – Oldtimertreffen

Auf der Straße und der Schiene im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

31. August /1. September -Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen

Am Freitag ab 18 Uhr „Partygrooves“, Samstag ab 12 Uhr Familientag mit Fahrzeugausstellung, Kinderprogramm u.a., am Gerätehaus, Oppenheimer Landstraße 88

Fränkisch-Crumbach

1./ 2. September - Crumbacher Muschelfest

Mit Markt, Live-Musik, Showacts, Kinderprogramm u.a., Samstag ab 14 Uhr und Samstag ab 16.45 Uhr

Frielendorf

1. September - Frielendorfer Open-Air-Rock und –"Kulinarik“ – Festival

Mit Live-Musik auf dem Bauhof, ab 15 Uhr

Gelnhausen

1./ 2. September - Traditionelles Anglerfest

Am Dorfgemeinschaftshaus Höchst, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr mit Live-Musik

Idstein

30. August - Alteburger Markt

In Heftrich, Kram- und Viehmarkt ab 7 Uhr, musikalische Unterhaltung von 10 bis 22 Uhr

Malsfeld

1. September - Erntefest der Burschenschaft

In Sipperhausen, am Pfadacker, ab 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Neu-Anspach

1./ 2. September - Pflanzenmarkt mit Pflanzendoktor

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Nidderau

31. August - 3. September - Traditionelle Ostheimer Kerb

Auf dem Festplatz, Vorderstraße 100, Freitag ab 20 Uhr. Kölsche Kerbnacht mit Live-Musik, Samstag ab 19 Uhr Fackelzug, anschließend Hüttengaudi, Sonntag ab 11 Uhr ökumenischer. Gottesdienst, am Nachmittag Familientag, Montag Weckruf der Kerbburschen und ab 12 Uhr Früh- und Mittagsschoppen mit Live-Musik

Oberweser

1. September – Oktoberfestnacht

Mit Live-Musik zur 925. Jubiläumskirmes in Gieselwerder, ab 20 Uhr

Rodenbach

2. September – Quetschekuchefest

Am Naturfreundehaus Oberrodenbach, Bergstraße 47, ab 12 Uhr

Ronneburg

31. August - 2. September - 55 Jahre Spielmanns- und Fanfarenzug Ronneburg e.V.

Musikfest auf dem Sportgelände an der L3009, Hüttengesäß, Freitag ab 19.30 Uhr Bieranstich, ab 21.30 Uhr Live-Musik, Eintritt: 10 Euro, Samstag ab 17 Uhr Marschschau, ab 20.30 Uhr Schlagerparty, Eintritt: 34,95 Euro, Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 18 Uhr Live-Musik u.a.

Schöneck

2. September – Regionalparkfest

An der Hohen Straße, von 11 bis 18 Uhr

Schotten

1./ 2. September – Kartoffelfest

Auf dem Festplatz am Bürgerhaus Eichelsachsen, am Samstag ab 18 Uhr Tanzmusik, Sonntag ab 11 Uhr Blasmusik, nachmittags Kinderprogramm und kleiner Markt

Taunusstein

2. September - Tag der Feuerwehr

Am Feuerwehrhaus Hahn, Im Obergrund, mit Kinderprogramm, Fahrzeugausstellung, Schauübung, ab 10.30 Uhr

