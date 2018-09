Traditionelle Kerb in Frankfurt-Nieder-Eschbach, Laurentiusmarkt in Usingen und Fest "rund um die Knolle" in Bad Wildungen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

8./9. September - Babenhäuser Altstadtfest

Mit Künstlerprogramm, Traktorenausstellung, historischen Stadtführungen und verkaufsoffenem Sonntag, jeweils ab 11 Uhr

Bad König

8./9. September - Tag des offenen Denkmals

Im Kulturdenkmal Hamburger Zigarrenfabrik, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Bad Vilbel

8./9. September - Wetterauer Jungtierschau

Beim Kleintierzuchtverein in der Wiesengasse 97, jeweils ab 11 Uhr

Bad Wildungen

7. bis 9. September - Fest „rund um die Knolle“

Im Kurpark vor der Wandelhalle, am Freitag ab 15 Uhr Musik, am Samstag ab 11 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, anschl. Live-Musik, am Samstag und Sonntag Kinderprogramm, Markttreiben, historische Landmaschinen u.a.

Birstein

8. September - Human-XXL-Soccer-Turnier

In Böß-Gesäß, ab 14 Uhr

9. September - Traditionelles Backhausfest

in Böß-Gesäß, ab von 11.30 bis Uhr

Frankfurt

6. September - Hessischer Tag der Nachhaltigkeit

Im Familienmarkt, Röntgenstraße 10, Bergen-Enkheim, von 9 bis 18 Uhr

7. bis 10. September - Traditionelle Kerb

Auf dem Festplatz an der Deuil-la-Barre-Straße, Nieder-Eschbach, am Samstag ab 14 Uhr Kinderkerb, ab 16 Uhr Aufstellen des Kerbbaums, ab 19 Uhr Party mit Live-Musik, am Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen, ab 16 Uhr Kerbumzug und am Montag ab 11.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab 12.30 Uhr Comedy, ab 16 Uhr Gickelschmiss u.a.

7. September - Kirchplatzfest für Kinder

Mit Hüpfburg, Zauberer, Musik u.v.a., auf dem Kirchplatz Bockenheim, von 14 bis 18 Uhr

8./9. September - Stadtteilfest in der Frankenallee

Zwischen Fischbacher und Schwalbacher Straße, Gallus, mit Fest- und Sportmeile, Programm auf zwei Bühnen u.a., am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

8. September - Straßenfest im Riederwald

Auf der Schäfflestraße, von 15 bis 22 Uhr

9. September - „Seckbach feiert!“

Straßenfest auf der Wilhelmshöher Straße, von 11 bis 20 Uhr

Grünberg

9. September - Jubiläumsfest „700 Jahre Reinhardshain“

Mit stehendem Festzug ab 10 Uhr, rund um die Fachwerkkirche, Eintritt: 3 Euro

Hanau

8./9. September - Kunst im Park

Im Steinheimer Schlossgarten, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Hattersheim

8. September – Jubiläumsfeier

40 Jahre Kleingartenverein Hattersheim-Eddersheim 1978 e.V., von 15 bis 22 Uhr, ab 17.30 Uhr Live-Musik

9. September - Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr, Schulstraße 35, mit Löschübungen, Fahrzeugausstellung u.a., ab 10 Uhr

Heidenrod

8. September – Kunsthandwerkermarkt

Im alten Steinbruch Laufenselden, von 11 bis 18 Uhr

Idstein

9. September - Tag des offenen Denkmals

Am wiederaufgebauten Römerturm, von 11 bis 17 Uhr

Kronberg

8./9. September - Herbstmarkt 2.0

In der Innenstadt, vom Berliner Platz bis in die Altstadt, mit Modeschauen, Spielen, Tanzvorführungen, Gesang und Live-Musik u.v.a.

Laubach

7. bis 9. September - Herbstzauber auf Schloss Laubach

Garten- und Pflanzenfest, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Oberursel

9. September - Akademischer Frühschoppen

Zum Jubiläum „25 Jahre Schützengilde ‚Florian‘“, Langestraße 39-41, ab 11 Uhr

Runkel

8./9. September - Dehrner Rabenfest

Auf dem Dorfplatz, am Samstag ab 19 Uhr Musik, Darbietungen, Lampionfahrten auf der Lahn, Illumination u.a., ab 22.30 Uhr Feuerwerk, am Sonntag ab von 10.30 bis Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Dorfplatz, anschl. buntes Treiben, Sport, Musik, Kinderspiele, Dampfeisenbahnfahrten u.a.

Rüsselsheim

8. September – Dorfplatzfest

In Königstädten, rund um das Wiegehäuschen, von 12 bis 18 Uhr

Usingen

7. bis 10. September - Usinger Laurentiusmarkt

Am Freitag ab 19 Uhr Festbetrieb mit Live-Musik im Zelt, am Samstag ab 14 Uhr Festzeltbetrieb, ab 19 Uhr Festzug, am Sonntag von 8 bis 18 Uhr Pferdeschau, Land-Partie und verkaufsoffene Geschäfte, Live-Musik, am Montag von 8 bis 14 Uhr Land-Partie mit Kreistierschauen, von 9 bis 18 Uhr Krammarkt, ab 10 Uhr Frühschoppen u.v.a.

