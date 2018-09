Oktoberfest in Schlitz-Rimbach, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Braunfels und Kartoffelfest in Hessisch Lichtenau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

16. September – Mitfahrmuseum

Oldtimerschau mit Mitfahrmöglichkeit am Schloss, von 11 bis 16 Uhr

Braunsfels

16. September - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Braunfels

Auf dem Feuerwehrstützpunkt, Hüttenweg 3, mit Fahrzeugausstellung, musikalischem Frühschoppen und Rahmenprogramm, ab 10.30 Uhr

Buseck

15. September – Krugsammlertreffen

In der Sammler- & Hobbywelt Alten-Buseck, von 9 bis 13 Uhr

Erbach

16. September - Antiktag mit Antikmarkt

Im Schloss Erbach, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

14. September - Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Physik

Max-von-Laue-Straße 3, Riedberg, von 10 bis 15 Uhr

15. September - Tierschau und Sommerfest

Beim Kleintierzuchtvereins Volkswohl e.V., Im Mainfeld 12, von 11 bis 21 Uhr

16. September - Streuobstfest und Handwerker- und Kreativmarkt

Auf dem Lohrberg, Klingenweg 90, von 10 bis 18 Uhr

Haunetal

15./16. September - Tag des Tischlers/Tag des Handwerks

In der Trappenbergstraße 15, Wehrda, am Samstag von 13 bis 18 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst in der Schreinerei, anschließend bis 18 Uhr geöffnet

Hessisch Lichtenau

15./16. September – Kartoffelfest

Am Heimat-Museum „Karl Schmidt“, Velmeden, am Samstag zünftiges Antrinken, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 12 Uhr Unterhaltungsprogramm u.a.

Hohenstein

15./16. September - Herbstmarkt „600 Jahre Stadtrechte Breithardt“

Mit Gewerbeschau, Oldtimer-Taktoren-Schau, Rundflügen, Live-Musik u.a., am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Immenhausen

13. bis 17. September - Oktoberfestkirmes des TSV Holzhausen

Am Donnerstag ab 18 Uhr, am Freitag Disco ab 20 Uhr, am Samstag Oktoberfest mit Live-Musik (Eintritt: 7 Euro), am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Frühschoppen

Kirtorf

16. September - Lehrbacher Almabtrieb

Am „Weinberg“ zur Lehrbacher Grillhütte, mit Live-Musik u.a., ab 11.30 Uhr

Langen

14. bis 16. September - Gartenfest Schloss Wolfsgarten

„Italien zu Gast“, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 15 Euro

Lich

16. September – 10. Almabtrieb in Niederbessingen

Ab 10 Uhr auf dem Sportplatz, mit Alphornbläsern, historischen Traktoren, ab 11.30 Uhr Fassbieranstich und Party

Maintal

15./16. September - Kartoffelfest im Käwernhof

Am Rathaus 2, Hochstadt, am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst, anschließend Frühschoppen und Kinderprogramm, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr

Mühlheim

14. September - Oktoberfest vom KV Mühlheim

In der Willy-Brandt-Halle, ab 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Schlitz

15./16. September – Oktoberfest

Auf dem Festplatz Rimbach, mit Live-Musik am Samstag ab 17.30 Uhr, Eintritt: ab 14 Euro, am Sonntag ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, ab dem Nachmittag mit Planwagenfahrten u.a.

