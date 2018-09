Mittelalterliche Burgfestspiele auf der Ronneburg, Alteburger Markt in Idstein-Heftrich und Kartoffelmarkt in Höchst im Odenwald - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Dreieich

22. September - Fischertechnik-Modellbauausstellung

In der Philipp-Köppen-Halle, Offenthal, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

22./23. September – Oktoberfest

Beim ASV Höchst, An der Martinsgrube, Höchster Weg, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

23. September - Erntedankfest mit ökum. Erntedankgottesdienst

In der Herz-Jesu-Kirche, Eckenheimer Landstraße 326, anschl. Erntedankfest im Gemeindehaus der Nazarethgemeinde, Feldscheidenstraße 36

Gießen

23. September – Genusserlebnismesse

In den Hessenhallen, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Höchst im Odenwald

22./23. September - Kartoffelmarkt mit Hobbykünstlerausstellung

Auf dem Montmelianer Platz, am Sonntag verkaufsoffen mit Autoschau, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Idstein

20. September - Alteburger Markt Heftrich

Kram- und Viehmarkt ab 7 Uhr, musikalische Unterhaltung von 10 bis 22 Uhr

Kelkheim

21. bis 24. September - Traditionelle Kerb

Auf dem Rathausplatz in Fischbach, am Freitag ab 20 Uhr Rock-Konzert, Eintritt: 17 Euro, am Samstag ab 20 Uhr Kerbetanz mit Live-Musik, Eintritt: 5 Euro, am Sonntag ab 18 Uhr Countryabend, und am Montag ab 20 Uhr Comedynacht, Eintritt: 28 Euro

Kronberg

23. September - Kronberger Apfelmarkt

Von 10 bis 18 Uhr

Künzell

22./23. September - Handmade- & Kreativmarkt

Im Gemeindezentrum, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Nidda

22./23. September – Oktoberfestwochenende

Am Bürgerhaus Fauerbach, am Samstag ab 19 Uhr Oktoberfestparty, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Rahmenprogramm

Rodgau

23. September - „Markt der schönen Dinge“

Im Bürgerhaus Dudenhofen, Kreativmarkt mit Kunsthandwerk, von 11 bis 16 Uhr

Ronneburg

22./23. September - Mittelalterliche Burgfestspiele

Mit Gauklern, Rittern, fahrendem Volk, altem Handwerk u.a. auf der Ronneburg, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

