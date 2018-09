Herbst-Stadtfest in Frankenberg, Treckertreffen im Hessenpark und mittelalterliche Feste in Ronneburg und Staufenberg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitscheid

28. September – Bauernmarkt

In der Ortsmitte von Rabenscheid, ab 11 Uhr

Dreieich

30. September - 40. Hayner Töpfermarkt

In der Burg Hayn, von 10 bis 18 Uhr

Frankenberg

29./30. September - Herbst-Stadtfest

In der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

28. September bis 7. Oktober - Fest des Federweissen

Auf dem Liebfrauenberg, zwischen Zeil und Paulskirche, täglich von 11 bis 22 Uhr, jeweils ab von 15.30 bis Uhr Live-Musik, sonntags ab 14.30 Uhr

30. September - Herbst-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Hanau

29./30. September - „Rebensaft und Kunsthandwerk“

Rund um die Reinhardskirche, Bienenstraße, Kesselstadt, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

29./30. September - Großauheimer Dampftage

Rund um das Museum und im angrenzenden Technikpark, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Hofheim

28. September bis 1. Oktober - Kerb im Festzelt

Auf dem Festplatz unter den Eichen, Langenhain, am Freitag ab 16 Uhr Baumaufstellen, ab 20 Uhr Disco, am Samstag ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, ab von 11.30 bis Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Festzug, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 19.30 Uhr Kerbbeerdigung, anschl. Party

Neu-Anspach

29./30. September – Treckertreffen

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Ortenberg

29. September – Oktoberfest

Rund um das Backhaus Usenborn, ab 15 Uhr, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik

Ronneburg

29./30. September - Mittelalterliche Burgfestspiele

Mit Gauklern, Rittern, fahrendem Volk, altem Handwerk u.a. auf der Ronneburg, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Staufenberg

29./30. September – Mittelaltermarkt

Mit Gauklern, Musik, Tanz, Badehaus u.a., am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen