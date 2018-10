Kram- & Viehmarkt in Allendorf (Eder), "KirchMausHausen"-Fest in Birstein und Oberhessische Vogelbörse in Lollar - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Allendorf (Eder)

6./7. Oktober - Kram- & Viehmarkt

Auf dem Marktgelände in Battenfeld, jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag ab 8 Uhr Robustrinderschau, Siegerehrung der Rinderschau ab 14.30 Uhr, auf der Bühne an beiden Tagen Tanz und Musik

Alsbach-Hähnlein

6./7. Oktober - Mittelalterliches Herbsttreiben

Auf Schloss Alsbach, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Birstein

7. Oktober - „KirchMausHausen-Dorffest“

20 Hoffeste in Kirchbracht, Mauswinkel und Illnhausen, mit Handwerk, Landwirtschaft u.a., von 11 bis 18 Uhr

Eichenzell

5. bis 7. Oktober – „Feinwerk“

Markt für echte Dinge – Handwerkermarkt mit Live-Musik am Schloss/Fasanerie, am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 10 Euro

Florstadt

3. Oktober – Weinfest

An der Halle des SSC Stammheim, ab 11 Uhr

Frankenau

5./6. Oktober – Oktoberfest

Im Festzelt am Sportplatz Ellershausen, am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 19 Uhr Live-Musik, Eintritt für beide Tage: 13 Euro

Frankfurt

28. September bis 7. Oktober - Fest des Federweissen

Auf dem Liebfrauenberg, zwischen Zeil und Paulskirche, täglich von 11 bis 22 Uhr, jeweils ab von 15.30 Uhr Live-Musik, sonntags ab von 14.30 Uhr

Gedern

6./7. Oktober - Bezirks-Obst- und Gartenbau-Ausstellung

In der alten Turnhalle, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag mit Obstsortenbestimmung, von 11 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

7. Oktober – Kelterfest

Mit Sauerkraut und Live-Musik im Gruberhof-Museum, ab 11 Uhr

Hanau

3. Oktober – Federweißerfest

Mit Öffnung des historischen Karusells im Staatspark Wilhelmsbad, von 11 bis 18 Uhr

Kirchheim

3. Oktober - Apfel- & Kartoffelfest

Bauernmarkt und Oldtimertreffen an der Museumsscheune, Wiesental 19, von 11 bis 17 Uhr

Lollar

7. Oktober - Oberhessische Vogelbörse

Im Bürgerhaus, Holzmühler Weg 76, von 7 bis 12 Uhr

Modautal

3. Oktober - Historischer Markt

In Neutsch, von 11 bis 18 Uhr, mit Schau- und Ausstellern, Apfel-Keltern u.a.

Rodgau

7. Oktober – Genusserlebnismesse

In der Kulturhalle Rödermark, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Ronneburg

3. Oktober - Mittelalterliche Burgfestspiele

Mit Gauklern, Rittern, fahrendem Volk, altem Handwerk u.a. auf der Ronneburg, von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

