Residenzmarkt in Weilburg, Lichtspiele Wiesbaden und Drachenfest in Bebra-Iba - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

14. Oktober - Frühschoppen

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gronau, Neue Straße 8, von 11 bis 14 Uhr

Bad Wildungen

14. Oktober – Kelterfest

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus Bergfreiheit, mit Handwerksvorführungen, Schaukeltern u.a., ab 10 Uhr

Bebra

12./14. Oktober – Drachenfest Iba

Auf der Sandkaute Iba, am Samstag ab 13 Uhr mit Großdrachen, Bonbonabwurf u.a., Laternenumzug, ab 20 Uhr Feuerwerk und Nachtfliegen, am Sonntag ab 10 Uhr

Gelnhausen

12. bis 15. Oktober – Schelmenmarkt

Auf acht Festplätzen in der gesamten Stadt, am Samstag ab 19 Uhr Kinderlampionzug, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte, am Mittwoch ab 21.30 Uhr Höhenfeuerwerk

13./14. Oktober - Plastik-Modellbauausstellung

In der Sport- und Kulturhalle Meerholz, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Grünberg

13. bis 21. Oktober – Gallusmarkt

In der Innenstadt, mit Vergnügungspark, am Samstag ab 14 Uhr, ab 20 Uhr Bockbierabend mit Live-Musik, am Sonntag ab 12 Uhr verkaufsoffene Geschäfte, ab 13 Uhr Kinderflohmarkt u.a.

Hanau

12. bis 14. Oktober - Herbst-Gaudi

In und an der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, am Freitag ab 18 Uhr Fackelzug, ab 19 Uhr Bieranstich und bayerischer Abend, am Samstag ab 19 Uhr Live-Musik, Eintritt: 10 Euro, am Sonntag ab 10 Uhr Gaudi-Wettkämpfe

Schöneck

13. Oktober – Oktoberfest

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberdorfelden, ab 19 Uhr

Steinbach

12. bis 16. Oktober - Steinbacher Kerb

Auf dem St. Avertin-Platz, mit Bembelstemmen, Tombola, Fahrgeschäften, Live-Musik und Kinder-Laternenumzug

Weilburg

13./14. Oktober - Weilburger Residenzmarkt

Mit Gewerbeschau in der Innenstadt, mit Krammarkt, landwirtschaftlichem Markt, Musik u.a., am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Wiesbaden

3. bis 15. Oktober - Lichtspiele Wiesbaden

Illumination und visuelles Spektakel im Kurpark, jeweils von 18 bis 0 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen