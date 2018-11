Vogelausstellung in Niederdorfelden, Fassbierfest in Pfungstadt und "Heißer Hebrst!" im Glasmuseum Immenhausen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Biedenkopf

17./18. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerhaus, am Samstag von 13 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Frankfurt

17./21. November - Weihnachtlicher Kreativmarkt

Im „Melange am Römer“, Braubachstraße 15b und 21a, jeweils von 11 bis 18 Uhr

17. November - Fastnachts-Galaball

In der Konrad-Adenauer-Straße 7, ab 18.31 Uhr

18. November – Weihnachtsmarkt

Im „Soli“, Am Mainbörnchen 3, Fechenheim, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Immenhausen

18. November - „Heißer Herbst!“

Ein Glasbläser bläst Christbaumkugeln und andere Deko-Artikel. Kinder können Weihnachtskugeln gestalten, im Glasmuseum, Eintritt: 3,50 Euro, von 13 bis 17 Uhr

Kelkheim

17./18. November - Kunst-, Handwerk- & Hobbymarkt

Im Alten Rathaus Münster, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

18. November – Martinsmarkt

Im Haus Altkönig, Oberhöchstadt, mit Kunstgewerbe, Advents- und Weihnachtsschmuck u.a., von 10 bis 17 Uhr

Maintal

18. November - "Apfelduft und Kunsthandwerk"

Künstlermarkt im evangelischen Gemeindezentrum Dörnigheim, Berliner Straße, von 11 bis 17 Uhr

Mühlheim

17./18. November – Vogelausstellung

In der TGL-Halle, mit Kaffee, Kuchen und Tombola, Fritz-Erler-Straße, von 12 bis 16 Uhr

Niederdorfelden

17./18. November – Vogelausstellung

Im Bürgerhaus, am Samstag von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Pfungstadt

17. November - Fassbierfest der DLRG

Mit Live-Musik und hessischen Snacks, in der Sport- und Kulturhalle, Ringstraße 51, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Wölfersheim

18. November – Künstlermarkt

In der Wetterauhalle, Södeler Weg 4, von 11 bis 17 Uhr

