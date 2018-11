Weihnachtsfreuden im Museum Veste Otzberg, Hobykünstlermarkt in Bruchköbel und Weihnachtsmarkt auf Hof Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

24./25. November - Eisenbahnausstellung der Interessengemeinschaft Eisenbahn Bad Homburg e.V.

Im Vereinshaus Gonzenheim, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Bad Vilbel

24./25. November - Lokalschau des Kleintierzuchtvereins

In der Wiesengasse 97/Nähe Kläranlage, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

25. November - Hobby- & Kreativmarkt

Im Kulturforum Dortelweil, von 10 bis 18 Uhr

Bruchköbel

24. November – Hobbykünsterlermarkt

In der der Katharina-von-Bora-Schule, Oberissigheim, von 15 bis 18 Uhr

Cölbe

25. November - Weihnachtsmarkt

Auf Hofgut Fleckenbühl, Kunsthandwerk und Kreatives aus der Region, Karussell & Streichelzoo, von 11 bis 18 Uhr

Frankfurt

17./21. November - Weihnachtlicher Kreativmarkt

Im „Melange am Römer“, Braubachstraße 15b & 21a, jeweils von 11 bis 18 Uhr

24./25. November – Adventsbasar

Im Pfarrsaal der St. Bonifatius-Gemeinde, Holbeinstraße 70, am Samstag von 14.30 bis 18.30 und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

24./25. November - Christ-König-Basar

In der Pfarrgemeinde St. Marien, Damaschkeanger 156, Praunheim, am Samstag von 15 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr

24. November - Adventsgeflüster im Hinterhof

Nassauer Straße 2-6, von 12 bis 18 Uhr

24. November - Herrensitzung der Fidelen Nassauer

Im Vereinshaus im Wenzelweg 21, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 18 Euro

24. November - Karitativer Adventsmarkt

Rund um die Friedberger Warte, von 15 bis 18 Uhr

24. November – Kreativmarkt

In der Kirchengemeinde St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 18 Uhr

25. November – Glühweinmarkt

Im Kleingartenverein Oberrad, ab 15 Uhr

25. November – Weihnachtsbasar

Beim TV Eschersheim, Maybachstraße 14, von 13 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ob Schlittschuhfahren auf der Eisbahn, Bestaunen der Figuren im Märchenwald oder Riesenradfahren: In Hessen weihnachtet es wieder sehr. Die 25 schönsten Weihnachts- und Adventsmärkte in Hessen. Ende der weiteren Informationen

Gießen

24./25. November - Kunsthandwerkermarkt

Im Kloster Schiffenberg, am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Groß-Gerau

25. November – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Gründau

24./25. November - Hobbykünstlerausstellung

Im Bürgerhaus Lieblos, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Hünfeld

24. November - Hünfelder Herbstball

In der Stadthalle, ab 20 Uhr, Eintritt: 25 Euro

Mühlheim

24./25. November - Kunst und Handwerk zur Adventszeit

In der Willy-Brandt-Halle, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

24. November - Montessori-Adventsmarkt

Verkauf von Adventsdekoration, Speisen und Getränke, Stockbrotbacken für Kinder, von 16 bis 21 Uhr

Neu-Anspach

25. November – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus, von 10 bis 17 Uhr

Otzberg

24./25. November - „Weihnachtsfreuden – Schlittenfahrt“

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Stockstadt am Rhein

24./25. November - Stockstädter Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen