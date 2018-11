Advents- und Weihnachtsmärkte in ganz Hessen, Modellbahnschauen in Hanau und Frankfurt und Start der Bad Wildunger Eis-Zeit - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

1./2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, mit Kunstausstellung im Bürgerzentrum Stadtmühle, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte, am Sonntag Basar im Erasmus-Alberus-Haus u.a.

Bad Wildungen

28. November bis 13. Januar - Bad Wildunger Eis-Zeit

Auf dem Parkplatz in der Brunnenallee, Montag bis Donnerstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 22 Uhr, Heiligabend geschlossen, Eintritt: 4 Euro

Beselich

1./2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Regenbogen-Ponyland, Obertiefenbacher Straße 9, Schupbach, jeweils ab 14 Uhr

Breidenbach

2. Dezember - Adventsmarkt „Mit allen Sinnen“

Im Ortskern von Wolzhausen, ab 11 Uhr Gottesdienst, ab 12 Uhr Marktbetrieb

Darmstadt

26. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Rund um den Marktplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Dieburg

1./2. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

Im Großenwiesenweg 20, jeweils ab 15 Uhr, mit Ponyreiten, Bastelecke u.a.

Dillenburg

1./2. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

Auf dem Schlossberg, Am Stockhaus, jeweils von von 12 bis 20 Uhr

Erzhausen

2. Dezember - Adventsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 13 bis 18 Uhr

Frankfurt

1./2. Dezember - Ausstellung der Modellbahnfreunde Riederwald

Im Bunker in der Schäfflestraße 18, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

26. November bis 6. Januar – Weihnachtsmarkt

Im Palais Thurn und Taxis, Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 23.30, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 23 Uhr

30. November bis 2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Unter den Arcarden der Festeburgkirche, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr

Fuldabrück

30. November - „Weihnachtsbaum leuchtet“

Kochclub lädt zum Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Dörnhagen, ab 18 Uhr

Grebenau

1./2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Hanau

1./2. Dezember - Tag der offenen Tür

Im Atelier, Am Maintor 8, jeweils von 14 bis 18 Uhr

2. Dezember – Modellbahnzeit

Bei den Eisenbahnfreunden Hanau, im Vereinsheim in der Friedberger Straße 35, von 10 bis 16 Uhr

Langenselbold

30. November bis 2. Dezember – Hobbykünstlerausstellung

Im Schloss, am Freitag und Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Mühltal

1./2. Dezember - Kunst- & Weihnachtsmarkt

Im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 21 Uhr

Neu-Isenburg

1./2. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Kirchengemeinde "Zum Heiligen Kreuz", Pappelweg 29, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr

Offenbach

1./2. Dezember - Weihnachtsmarkt der SG Rosenhöhe e.V.

Auf dem Vereinsgelände, Gravenbruchweg 103, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Otzberg

1./2. Dezember - „Weihnachtsfreuden – Schlittenfahrt“

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

1./2. Dezember – Adventsmarkt

Im Ortskern von Habitzheim, mit Kinderprogramm, Musik u.a., am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Ronneburg

1./2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg, mit deftigen Burg-Spezialitäten, Markttreiben u.a., jeweils von von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Schöneck

2. Dezember - „Benefiz für Kids“

Weihnachtsbasar in der Kita Waldwiese, Kilianstädten, von 15 bis 17 Uhr

Weimar

1. Dezember - Traditioneller Weihnachtsmarkt

Im und um das Bürgerhaus Niederwalgern, mit Tombola und Rahmenprogramm, von 13 bis 18 Uhr

Wetzlar

2. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Kinder- und Familienzentrum, Röntgenstraße 3, von 9 bis 16 Uhr

