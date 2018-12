Märkte und Feste in Hessen

Weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt in Philippsthal, schwedisches Luciafest in Marburg und Usthemer Weihnachtsmarkt in Nidderau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

8./9. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhaus Sonne, am Samstag ab 16 Uhr Glühweinromanik und Kunstgewerbe, am Sonntag ab 11 Uhr Markttreiben u.a.

Bad Soden-Salmünster

9. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Klinik in der Brüder-Grimm-Straße 20, von 9 bis 16 Uhr

Bad Wildungen

28. November bis 13. Januar - Bad Wildunger Eis-Zeit

Auf dem Parkplatz in der Brunnenallee, Montag bis Donnerstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr, Heiligabend geschlossen, Eintritt: 4 Euro

Braunfels

8./9. Dezember - Braunfelser Christnikelsmarkt

Auf dem historischen Marktplatz, jeweils von 11 bis 20 Uhr

Brensbach

7. bis 9. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Ortskern, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr

Darmstadt

8./9. Dezember – Kunsthandwerkermarkt

In der Geibel’schen Schmiede, Oberstraße 20, jeweils von 14 bis 20 Uhr

26. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Rund um den Marktplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Dautphetal

8./9. Dezember – Adventsmarkt

Im Ortskern von Buchenau, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr, mit Bühnenprogramm, Tombola u.a.

Dieburg

8./9. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

Im Großenwiesenweg 20, jeweils ab 15 Uhr, mit Ponyreiten, Bastelecke u.a.

Dreieich

8./9. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

In der Altstadt und der Burg Hayn, am Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Eltville

8./9. Dezember - Eltviller Weihnachtsmarkt

Im historischen Stadtkern, mit Hobbykünstlermarkt in der Eltviller Burg, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Die schönsten Advents- und Weihnachtsmärke in Hessen Ob Schlittschuhfahren auf der Eisbahn, Bestaunen der Figuren im Märchenwald oder Riesenradfahren: In Hessen weihnachtet es wieder sehr. Die 25 schönsten Weihnachts- und Adventsmärkte in Hessen. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

7. bis 9. Dezember - Fechenheimer Weihnachtsmarkt

Auf dem Linne-Platz, am Freitag und Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr

7. Dezember - Nikolausmarkt der Bornheimer Vereine

Rund um das Uhrtürmchen, von 15 bis 21.30 Uhr

8. Dezember – Adventsfest

Auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, von 14 bis 19 Uhr

8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Beim TuS Hausen, Alt Hausen 29-31, ab 13 Uhr

9. Dezember - Nikolaus-Fahrtag im Feldbahn-Museum

Am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

9. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Tierheim Nied, Nieder Kirchweg/Unter der Schwanheimer Brücke, von 12 bis 16 Uhr

26. November bis 6. Januar – Weihnachtsmarkt

Im Palais Thurn und Taxis, von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 23.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 23 Uhr

Grävenwiesbach

8./9. Dezember - Kreis-Geflügelschau

In der Lehmkauthalle, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr

Groß-Umstadt

8./9. Dezember – Adventsmarkt

Im Gruberhof, jeweils von 14 bis 19 Uhr

Kassel

9.Dezember - Weihnachtsmarkt in Kirchditmold

Mit Weihnachtsbasar der Kirchengemeinde auf dem Platz am Kapellenweg, von 14 bis 20 Uhr

Kronberg

8./9. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Altstadt, auf dem Berliner Platz und auf der Burg Kronberg, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Maintal

8./9. Dezember – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerhaus Hochstadt, Ringstraße Süd 2 und Straßenmarkt auf der Hauptstraße, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Marburg

9. Dezember - Schwedisches Luciafest

In der Lutherischen Pfarrkirche, ab 14 Uhr

Neu-Isenburg

8./9. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Kirchengemeinde "Zum Heiligen Kreuz", Pappelweg 29, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr

Nidderau

8./9. Dezember - Usthemer Weihnachtsmarkt

Am Sastag ab 14 Uhr weihnachtliche Lieder in der evangelischen Kirche Ostheim, am Sonntag ab 14.30 Uhr Weihnachtsmarkt im Bürgerhof, Limesstraße 10-12

Oberzent

8./9. Dezember - Weihnachtsmarkt mit Herz

Am und im Dorfgemeinschaftshaus Falken-Gesäß, jeweils ab 14 Uhr

Otzberg

8./9. Dezember - „Weihnachtsfreuden – Schlittenfahrt“

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

8./9. Dezember - Weihnachtsmarkt auf dem Hering

Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr, mit Musik, Kinderprogramm und Weihnachtsfahrten der Heringer Kleinbahn

Philippsthal

8./9. Dezember - Weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt

In der Kreuzberghalle, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Weihnachtsmarkt am Samstag ab 16 Uhr im Schlosshof

Reichelsheim (Odenwald)

8. Dezember - Weihnachtsmarkt für Tierfreunde

Bei Tiere in Not Odenwald, Am Morsberg 1, von 13 bis 17.30 Uhr

Ronneburg

8./9. Dezember - Weihnachtsmarkt auf der Ronneburg

Mit deftigen Burg-Spezialitäten, Markttreiben u.a., jeweils von von 11 bis 20 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Rüsselsheim

7. bis 9. Dezember - Weihnachtsmarkt der Seniorenkünstler

In der Rathaus-Rotunde, am Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Seligenstadt

8./9. Dezember – Hobbykünstlermarkt

Im Riesensaal, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Steinbach

8./9. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Freien Platz, in der Kirchgasse und der Bornhohl, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Weinbach

8./9. Dezember - Burgweihnacht auf Burg Freienfels

Mit lebendigem Krippenspiel, Feuershow, Weihnachtsmarkt u.a., am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen