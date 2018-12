Märkte und Feste in Hessen

Bad Wildunger Eiszeit, Weihnachtsmarkt u.a. in Dieburg und Weilburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Wildungen

28. November bis 13. Januar - Bad Wildunger Eis-Zeit

Auf dem Parkplatz in der Brunnenallee, Montag bis Donnerstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr, Heiligabend geschlossen, Eintritt: 4 Euro

Darmstadt

26. November bis 23. Dezember - Darmstädter Weihnachtsmarkt

Rund um den Marktplatz, Montag bis Donnerstag jeweils von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag jeweils von 10.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr

Dieburg

22./23. Dezember - Romantischer Weihnachtsmarkt

Im Großenwiesenweg 20, jeweils ab 15 Uhr, mit Ponyreiten, Bastelecke u.a.

Frankfurt

26. November bis 6. Januar – Weihnachtsmarkt

Im Palais Thurn und Taxis, von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 23.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 23 Uhr

30.November bis 23. Dezember - „Markt Besonderes Schenken“

Im Museum für Angewandte Kunst, dienstags und donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr und Mittwoch von 10 bis 20 Uhr, montags geschlossen

Otzberg

22./23. Dezember - „Weihnachtsfreuden – Schlittenfahrt“

Im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Weilburg

21./22. Dezember - Traditioneller Weihnachtsmarkt

Auf dem Marktplatz, am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 12 bis 20 Uhr

