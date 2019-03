Kükenschau in Frankfurt, Frühlingsmarkt der Hobbykünstler in Maintal und "Made in Rumpenheim 2019" - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Braunfels

16./17. März – Ostermarkt

Im Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Straße 4, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Frankfurt

16./17. März – Kükenschau

Beim Geflügelzuchtverein Frankfurter Berg e.V., Verlängerter Ginsterweg o.Nr., jeweils von 10 bis 17 Uhr

17. März - Teddybären-Fahrt der historischen Eisenbahn

Abfahrt ab Eiserner Steg, jeweils stündlich zwischen 11 und 17 Uhr

Maintal

17. März - Frühlingsmarkt der Hobbykünstler

Im Bürgerhaus Hochstadt, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

16./17. März - „Made im Rumpenheim 2019“

Tage der offenen Tür in Rumpenheimer Werkstätten, Ateliers u.a., jeweils von 13 bis 18 Uhr

