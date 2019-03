Märkte und Feste in Hessen

- eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

22. bis 24. März - „Jagen – Fischen Offroad“

Fachausstellung in der Hessenhalle, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Groß-Gerau

24. März – Kreativmarkt

In der Riedhalle, Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Lollar

24. März - Mineralien- & Fossilienbörse

Im Bürgerhaus, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Lorsch

24. März – Schneemannverbrennung

Mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt, von 13 bis 18 Uhr, Schneemannverbrennung ab 15.30 Uhr

Marburg

21. März - „Anders zu sein ist gut! - Lasst niemanden zurück!“

Welt-Downsyndromtag auf dem Marktplatz, ab 10 Uhr

Mühltal

24. März – Kreativmarkt

Im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, von 11 bis 18 Uhr

Reiskirchen

24. März - Frühlingsmarkt „Ostern steht vor der Tür“

In der Sport- & Kulturhalle Burkhardsfelden, von 10 bis 17 Uhr

Schöneck

24. März - Lifestyle-Messe

In der Nidderhalle, Oberdorfelden, von 11 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

23./24. März - Frühlingsmarkt der Kunsthandwerker

In der Bürgerhalle Jugenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Wiesbaden

23. März - Benefiz-Frühlingsbasar

Mit Tombola, in den Kurkolonnaden, von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen