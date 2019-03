Ostermärkte u.a. in Rüsselsheim, Schotten und Bad Zwesten - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Allendorf (Lumda)

31. März – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus, Hauptstraße 16, von 11 bis 17.30 Uhr

Alsfeld

30./31. März - Alpaka-Zuchtschau

In der Hessenhalle, jeweils ab 12 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Bad Wildungen

27. März - Irish Spring Festival

In der Wandelhalle, mit Live-Musik, ab 19 Uhr, Eintritt: 27,40 Euro

Bad Zwesten

31. März - Frühlings- & Oster-Kreativmarkt

Im Dorfgemeinschaftshaus Wenzigerode, Bubenhäuser Straße 3, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

31. März - Österlicher Hobby- und Künstlermarkt

In der Erlenhalle, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

30./31. März - „StijlMarkt“

Auf dem Campus Westend, Kreativmarkt mit Produkten aus den Bereichen Mode, Einrichtung und Food, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

31. März - Markt rund um die Osterzeit

Am Mainbörnchen 3, Fechenheim, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Hanau

30./31. März – Ostermarkt

In und um die Reinhardskirche in Kesselstadt, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kassel

29. März bis 14 April - Traditionelles Frühlingsfest

Mit Fahrgeschäften und Rummel auf dem Festplatz Schwanenwiese, mittwochs, freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 23 Uhr, montags, dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 22 Uhr, mittwochs Familientag, am Samstag, 30. März Großfeuerwerk

Kelkheim

30./31. März - Kunst-/Handwerk- & Hobbymarkt

Im Alten Rathaus Münster, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Maintal

31. März - Ostermarkt mit Kunsthandwerk

Im ev. Gemeindezentrum Dörnigheim, Berliner Straße 58-62, von 11 bis 17.30 Uhr

Marburg

31. März – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus Ginseldorf, von 11 bis 18 Uhr, ab 13 Uhr mit Kinderprogramm, Eintritt: 2 Euro

Niederdorfelden

31. März – Vogelbörse

Im Bürgerhaus, von 7.30 bis 12 Uhr

Oberursel

30. März - Osterbasar des Kreativkreises Auferstehungskirche

Mit Geschenkartikeln für Ostern, Kuchenbuffet, Ebertstraße 11, von 14 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

30./31. März – Ostermarkt

Kunst und Handwerk rund ums Ei, August-Bebel-Straße 92, von 10 bis 17 Uhr

Schotten

31. März – Ostereiermarkt

Im historischen Rathaus, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen