Märkte und Feste in Hessen

Historischer Ostermarkt auf der Ronneburg, Frühlingsmarkt in Seligenstadt und Ostermarkt auf Hofgut Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Braunfels

6./7. April – Hugenottenmarkt

Im Kurpark und auf der Lindenallee, am Sonntag mit verkaufsoffenen Geschäften, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Cölbe

7. April – Ostermarkt

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, von 11 bis 18 Uhr

Darmstadt

6./7. April – Ostermarkt

In der Geibel‘schen Schmiede, Eberstadt, Oberstraße 20, von 11 bis 19 Uhr

Frankfurt

6. April – Nachtmarkt

Im Atelier Frankfurt, mit Live-Musik und Tanz, Designer- und Vintage-Markt, Schwedlerstraße 1-5, ab 15 Uhr

7. April - Kinder- & Familienfest

Auf dem Abenteuerspielplatz Colorado Park, in der Platenstraße, Ecke Raimundstraße von 14 bis 18 Uhr

7. April – Ostermarkt

In der ev. Bethaniengemeinde, Wickenweg 60c, von 11 bis 17 Uhr

7. April - Teddybären-Fahrtag

Im Feldbahn-Museum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Gedern

7. April – Ostermarkt

Auf Schloss Gedern, ab 11 Uhr

Gelnhausen

6./7. April - „Frühlingserwachen – Garten, Genus und Lebensart“

Im Stadtgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Kronberg

7. April – Ostermarkt

Im Bürgerhaus „Haus Altkönig“, Oberhöchstadt, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

6./7. April - Internationaler Ostermarkt

In der Hans-Pfeiffer-Halle, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Oestrich-Winkel

6./7. April – Ostermarkt

In der Kelterhalle Hallgartener Weinkeller eG, mit Weinprobiertheke und Cafeteria, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Offenbach

7. April – Kreativmarkt

Kreatives aus dem Koffer, in der Gustav-Adolf-Gemeinde, von 11 bis 17 Uhr

Ronneburg

6./7. April - Historischer Ostermarkt

Mit Gauklern, Handwerkern u.a. auf der Ronneburg, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Schotten

7. April - 60 plus - Freude am Leben

Seniorenmesse in der Festhalle, von 11 bis 18 Uhr

Schwalmstadt

6./7. April – Ostermarkt

Im Museum der Schwalm in Ziegenhain, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Seligenstadt

6./7. April - Bildermarkt der Malergruppe

Im Riesen-Saal, jeweils von 11 bis 18 Uhr

6./7. April – Frühlingsmarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Trendelburg

7. April – Ostermarkt

Im Haus Temme, Deisel, von 10 bis 18 Uhr

