Kasseler Frühlingsfest, Bürgermarkt in Rosbach-Rodheim und mittelalterliches Spektakel in Dieburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

13./14. April - Babenhäuser Ostermarkt

Mit Gewerbemarkt, Autoausstellung, verkaufsoffenem Sonntag und Künstlerausstellung in der Stadthalle, jeweils ab 11 Uhr

Dieburg

12. bis 14. April - Mittelalterliches Spektakel

Mit Rittershows, mittelalterlichen Ständen, Lagern und Feuershows im Großwiesenweg, am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

13. April - Angrillen im Apfelweinhof

Wohltätigkeitsveranstaltung in der Steinstraße 12, ab 14 Uhr

Dreieich

13./14. April - 40-Jahre-Jubiläumsfest des Fahrzeugveteranenvereins

Im Bürgerhaus Sprendlingen, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr

13./14. April - Rhein-Main Genuss & Gartenlust

Auf Burg Hayn, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Hainburg

14. April - Veteranen- & Schraubertreff

Im Clubheim des MSC Klein-Krotzenburg, von 10 bis 18 Uhr

Idstein

13./14. April - Idsteiner Hexenmarkt

Mit mittelalterlichem Markttreiben, Langbogenturnier, Musik, Gaukelei, Zauberei u.a. unter dem Hexenturm und rund um das Schloss, am Samstag von 10.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Kassel

29. März bis 14 April - Traditionelles Frühlingsfest

Mit Fahrgeschäften und Rummel auf dem Festplatz Schwanenwiese, mittwochs, freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 23 Uhr, montags, dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 22 Uhr, mittwochs Familientag

Kronberg

14. April - Oberhöchstädter Keramikmarkt

Am Dalles und Dalleshaus in Oberhöchstadt, von 11 bis 18 Uhr

Otzberg

13./14. April – Ostermarkt

Im Museum der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rosbach v.d.H.

13. April – Bürgermarkt

Mit Lebensmitteln, Kunst und Musik auf dem Rodheimer Marktplatz, von 9 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen