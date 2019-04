Ostereiersuchen in Bad Homburg und Bischoffen, Rhein-MaiN Genuss & Gartenlust im Strandbad Spessartblick und Osterfeuer in Bruchköbel - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

22. April – Ostereiersuchen

Auf der Kleintierzuchtanlage im Beudeweg, Ober-Erlenbach, von 11 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr

Bischoffen

20. April - Ostereiersuchen für Kinder (bis 10 Jahre)

An der Schutzhütte Roßbach, ab 15 Uhr

Bruchköbel

20. April – Osterfeuer

Auf dem Vereinsgelände des ASV, in den Wingerten, Oberissigheim, ab 19 Uhr

Frielendorf

19. bis 22. April - Historischer Ostermarkt

Auf Burg Herzberg, mit Kunst und Handwerk, Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr, am Montag von 11 bis 18 Uhr

Großkrotzenburg

20. bis 22. April - Rhein-Main Genuss & Gartenlust

Im Strandbad Spessartblick, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Neuental

20. April – Ostermarkt

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus, Zimmersrode, von 13 bis 18 Uhr, ab 18 Uhr Dorfabend

Ranstadt

19. April - Mühlen- & Mühlenmodellausstellung

In der Breulstraße, Ober-Mockstadt, von 13 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen