Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Bad Orb

3./4. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Salinenplatz, mit Kunsthandwerk, Musik u.a., am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Bensheim

24. November bis 21. Dezember - Bensheimer Weihnachtsmarkt

In der Fußgängerzone Hauptstraße und auf dem Marktplatz, täglich ab von 11.30 Uhr, Sonntag bis Donnerstag jeweils bis 20 Uhr, Freitag und Samstag jeweils bis 21 Uhr

Büdingen

30. November bis 4. Dezember - Weihnachtszauber der tausend Lichter

Rund um den Marktplatz, im Oberhof sowie um die Marienkirche, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr

Dillenburg

25. November bis 29. Dezember - Dillenburger Winterzauber

Auf dem Wilhelmsplatz, täglich von 11 bis 22 Uhr, samstags und sonntags jeweils ab 18 Uhr Bühnenprogramm, am 25. November ab 17 Uhr, am 24. Dezember bis 14 Uhr, am 26. Dezember geschlossen

Dreieich

3. Dezember – Adventsfeuer

Auf dem Gelände der Kinder- und Jugenfarm Dreieich, Reuterpfad 25, von 14 bis 18 Uhr

Elz

26. November bis 11. Dezember - Elzer Hüttenzauber

Auf dem Rathausplatz, Samstag von 16 bis 24 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr, Mittwoch von 15 bis 21 Uhr, Donnerstag von 16 bis 21 Uhr und Freitag von 16 bis 24 Uhr

Frankfurt

2. Dezember - Nikolausmarkt der Bornheimer Vereine

Rund um das Uhrtürmchen, Bornheim, Berger Straße 183-204, von 15 bis 21.30 Uhr

4. Dezember – Miaunachtsbasar

Im Tierheim Nied, Unter der Schwanheimer Brücke, von 11 bis 17 Uhr, ab 15 Uhr Chorkonzert

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Greifenstein

3. Dezember - Holzhäuser Nikolausmarkt

Auf der Kreuzgasse Holzhausen, ab 12 Uhr, ab 17 Uhr Besuch des Nikolauses

Herleshausen

4. Dezember – Adventsmarkt

Im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 10 bis 17 Uhr

Homberg (Efze)

2. bis 4. Dezember - Homberger Clobesmarkt

Weihachtsmarkt auf dem Marktplatz, in der Untergasse und der Westerheimer Straße, am Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kassel

3./4. Dezember – Kunsthandwerkermarkt

In der documenta-Halle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Lindenfels

3./4. Dezember - Lindenfelser Weihnachtsmarkt

Unterhalb der Burg, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr

Maintal

3./4. Dezember - Weihnachtsmarkt der Hobbykünstler

Im Bürgerhaus Hochstadt, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, jeweils mit Live-Musik

Michelstadt

25. November bis 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Altstadt, mittwochs und Donnerstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Seligenstadt

24. November bis 22. Dezember - Seligenstädter Adventsmarkt

In der Innenstadt, montags bis donnerstags jeweils von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr

Weiterstadt

2. bis 4. Dezember - Weihnachtsmarkt mit Streichholzausstellung

Auf Schloss Braunshardt, am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Weilrod

4. Dezember – Weihnachtsstand

Am Kulturforum Hochtaunus, Hasselbach, von 14 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen