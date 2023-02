Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Frankfurt

18. Februar - Erstürmung des Rathauses Römer

Mit Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar, ab 13.11 Uhr

18. Februar - Kinder-Fastnachtszug

Von der Hauptwache zum Römer, ab 12.11 Uhr

19. Februar - Frankfurter Fastnachtszug

Ab Untermainkai, ab 12.21 Uhr, mit Party auf dem Römerberg ab 12.01 Uhr

20. Februar – Kinderfaschingsumzug

Von der Leipziger Straße bis zum Kirchplatz Bockenheim, ab 14 Uhr

21. Februar - Enthronisation des Frankfurter Prinzenpaares

Auf der Showbühne im Nordwestzentrum, ab 17.31 Uhr

21. Februar - Faschingskehraus des KGV Eschersheim

In der Nußzeil o.Nr., im Anschluss an Kla Paris, ab 15 Uhr

Mühlheim

20. Februar – Rosenmontagsumzug

Durch die Innenstadt, ab 14.11 Uhr ab Bettinastraße, Ecke Taunusstraße, anschl. Zugabschlussparty im Vereinsheim des MKV, Siemensstraße 5

Neu-Isenburg

18. Februar - Jubiläumssitzung 60 Jahre Die Watze 1962 Neu-Isenburg e.V.

In der Hugenottenhalle, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 15 Euro

19. Februar - Kinder-Kostümball

In der Hugenottenhalle, ab 14.11 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

