Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Bensheim

24. November bis 21. Dezember - Bensheimer Weihnachtsmarkt

In der Fußgängerzone Hauptstraße und auf dem Marktplatz, täglich ab von 11.30 Uhr, Sonntag bis Donnerstag jeweils bis 20 Uhr, Freitag und Samstag jeweils bis 21 Uhr

Dillenburg

25. November bis 29. Dezember - Dillenburger Winterzauber

Auf dem Wilhelmsplatz, täglich von 11 bis 22 Uhr, samstags und sonntags jeweils ab 18 Uhr Bühnenprogramm, am 25. November ab 17 Uhr, am 24. Dezember bis 14 Uhr, am 26. Dezember geschlossen

Elz

26. November bis 11. Dezember - Elzer Hüttenzauber

Auf dem Rathausplatz, Samstag von 16 bis 24 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr, Mittwoch von 15 bis 21 Uhr, Donnerstag von 16 bis 21 Uhr und Freitag von 16 bis 24 Uhr

Frankfurt

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Fränkisch-Crumbach

10./11. Dezember - Odenwälder Dorfweihnacht

der Dorfmitte, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Gelnhausen

10./11. Dezember - Adventsbasar der Marienkirchengemeinde

Im Balkonzimmer des Romanischen Hauses, im Kaiser- und im Trausaal sowie auf dem Kirchhof, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Groß-Umstadt

9. bis 11. Dezember - Groß-Umstädter Adventsmarkt

Auf dem Marktplatz, am Freitag von 17 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Michelstadt

25. November bis 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Altstadt, mittwochs und Donnerstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Seligenstadt

24. November bis 22. Dezember - Seligenstädter Adventsmarkt

In der Innenstadt, montags bis donnerstags jeweils von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr

