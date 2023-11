Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad König

25./26. November – Hobbykünstlermarkt

In der Schwimmbadstraße 20, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Frankfurt

25./26. November – Adventsbasar

Im großen Pfarrsaal der Bonifatiusgemeinde, Holbeinstraße 70, am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

25./26. November - Christ-König-Basar

Im Gemeindezentrum Christ-König, Damaschkeanger 156, Praunheim, am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr

25. November – Glühweinfest

Im Kleingartenverein Oberrad, Helene-Mayer-Straße, ab 15 Uhr

26. November – Weihnachtsmarkt

Beim RMSV Soli Fechenheim, Am Mainbörnchen 3, von 11.30 bis 16.30 Uhr

Groß-Gerau

26. November – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Gründau

25./26. November - Hobbykünstler-Ausstellung

Im Bürgerzentrum Lieblos, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Lollar

26. November - Ausstellung des Hobby- und Kunstkreises

Im Bürgerhaus, Holzmuehler Weg 78, von 11 bis 17 Uhr

Oestrich-Winkel

25./26. November – Adventsbasar

Auf dem Kirchplatz der St. Martin Kirche, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

26. November - Kreativ- & Kunstmarkt

Im Coccohaus, Königstädten, von 10 bis 17 Uhr

Stockstadt am Rhein

25./26. November – Kreativmarkt

In der Altrheinhalle, Insel-Kühkopf-Straße 1, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

