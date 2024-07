Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Vilbel

6. Juli - Oldtimertreffen und Beachbornfest

In Massenheim, am Samstag ab 10 Uhr rund um die Freiwillige Feuerwehr Oldtimertreffen und ab 19 Uhr Beachbornfest

Dietzenbach

6. Juli - Sommerfest des Hundevereins

Auf dem Vereinsgelände in der Offenthaler Straße 40, ab 16 Uhr

Dillenburg

6. Juli - Kindertag mit Entenrennen

In der Altstadt, mit Abenteuerspielplatz in der Innenstadt, Showbühne u.a., Entenrennen ab 13.30 Uhr an der Obertorbrücke, von 10 bis 16 Uhr Kindertag

Ehringshausen

6./7. Juli - Jubiläumsfest 75 Jahre Turnverein Ehringshausen

Im Roquemaure-Stadion, mit Musik- und Sportfestival, am Samstag ab 14 Uhr Multisportfestival, anschl. Party, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Frankfurt

6. Juli – Sommerfest

Mit Flohmarkt und Live-Musik der AWO, Kohlbrandstraße 24, von 15 bis 21 Uhr

6. Juli - Tag der offenen Tür

Im Frankfurt Institute für Advanced Studies, in der Ruth-Moufang-Straße 1, von 11 bis 17 Uhr

Friedberg

6. Juli - Little Wutzstock Festival

In Ossenheim, mit Live-Musik, ab 15 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Friedrichsdorf

5. bis 7. Juli - Straßenfest mit Live-Musik und Flohmarkt

In der Hugenottenstraße, auf dem Landgrafen- und dem Rathausparkplatz, am Freitag ab 17 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 10 Uhr, von 14 bis 18 Uhr Malen und Basteln im Philipp-Reis-Museum, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökum. Gottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen, 20 Uhr Festausklang u.a.

Gießen

5./6. Juli - Sommer-Open-Air

An der Sophie-Scholl-Schule, Rödgener Straße 72, mit Live-Musik, jeweils ab 17 Uhr, Eintritt: 28 Euro

Groß-Gerau

7. Juli - Tag der offenen Tür

Im Feuerwehrstützpunkt im Nordring, mit Kinderprogramm, Fahrzeugausstellung u.a., von 11 bis 17 Uhr

Homberg (Ohm)

7. Juli - Stehender Festzug

Mit historischem Handwerkermarkt entlang der Mittelstraße und in angrenzenden Straßen, Nieder-Ofleiden, ab 11 Uhr

Langen

6. Juli - Holzofen-Backtag

Im ZenJA, Zimmerstraße 3, von 13 bis 16 Uhr

Lollar

7. Juli - Sommerausstellung des Hobby- und Kunstkreises

Im Selbstbewirtschaftungsraum unterhalb des Bürgerhauses, von 13 bis 17 Uhr

Mainhausen

6. Juli – Beachparty

Am Badesee Mainflingen, mit Showacts, Feuerwerk u.a., ab 17 Uhr, Eintritt: 28 Euro

Runkel

6./7. Juli - Inselfest der DLRG

Auf der Schleuseninsel, am Samstag ab 15 Uhr mit Kinderprogramm, ab 19 Uhr Live-Musik, ab 22 Uhr Fackelschwimmen und Feuerwerk, am Sonntag ab 9.30 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Weilburg

6. Juli - Kubacher Brunnenfest

Auf dem Dorfschmiedeplatz, ab 12 Uhr, ab 14 Uhr Kinderprogramm, ab 17 Uhr Feuerwehrübung, ab 19.30 Uhr Tombola, ab 20 Uhr Live-Musik

Wiesbaden

7. Juli – Apothekergartenfest

In der Aukammallee 39, mit Kinderprogramm, Führungen, Live-Musik u.a., von 12 bis 17 Uhr

