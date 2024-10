Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 20.10.24 um 18:05 Uhr

Bad Vilbel

26./27. Oktober – Kreativmarkt

In der Stadthalle, Günther-Biwer-Platz 1, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Breitscheid

26. Oktober - Rabenscheider Bauernmarkt

In und um die Dreschhalle, ab 11 Uhr

Echzell

27. Oktober - Gettenauer Kreativmarkt

In und um die Pfarrscheune Gettenau, mit Schmuck, Holzarbeiten, Papier, Keramik u.a., von 11 bis 17 Uhr

Eschborn

27. Oktober - Modellbahnausstellung mit Klemmbaustein-Aktion

Im Vereinsheim der Eisenbahnfreunde Taunus e.V., Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Homberg (Ohm)

23. Oktober - Kalter Markt

Krämermarkt in der Innenstadt, Marktschreier u.a., von 8 bis 18 Uhr

Mörlenbach

27. Oktober - Kunsthanderwerker-Hobbyausstellung

Im Bürgerhaus, von 11 bis 17 Uhr

Ortenberg

25. bis 29. Oktober - Kalter Markt

Auf dem Festplatz, mit Vieh- & Krammarkt, Live-Musik, Vergnügungspark u.a., Markteröffnung am Freitag ab 18 Uhr

Schwalbach

26./27. Oktober - Kleintierausstellung mit Kaninchen und Hühnern

Auf dem Vereinsgelände, Am Flachsacker, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de