Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Beerfelden

18. Mai – Brunnenfest

Im Ortskern, mit Live-Musik, Oldtimerausstellung, Flohmarkt u.v.a., von 10 bis 18 Uhr

Büttelborn

18. Mai – Hausgroawefest

Am Sportlerheim der TSG Worfelden, ab 10.30 Uhr

Darmstadt

21. Mai - Mädchen- & Frauenwasserballtag

Im Nordbad, mit Einblick in die Sportart Wasserball, von 14.30 bis 18 Uhr

Eichenzell

18. bis 21. Mai - Fürstliches Gartenfest

Am Schloss Fasanerie, mit Kunst, Musik, Vorträgen, Führungen u.a., am Donnerstag von 10 bis 19 Uhr und am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 17 Euro

Eppstein

21. Mai - Internationaler Museumstag

Auf Burg Eppstein, von 10 bis 17 Uhr

Florstadt

21. Mai - Kreidlertreffen und markenoffenes Mopedtreffen

Mit Teilemarkt und Ausfahrt, auf dem Festplatz, ab 9 Uhr

Frankfurt

18. Mai – Vatertagsfest

Bei der Germania Enkheim, mit SoMa-Turnier und Musik, ab 10 Uhr

18. Juni - Design & Genuss Open-Air-Markt

In der Orber Straße 4a, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Gelnhausen

18. Mai - Open-Air-Gottesdienst und Joggathon-Benefizlauf

An der Kreissportanlage, ab 10.30 Uhr

Hofbieber

18. Mai – Backhausfest

In Langenbieber, ab 12.30 Uhr, Entenrennen auf der Bieber ab 16 Uhr, anschl. Bierfässchenrennen für die Väter

Mainhausen

19. bis 21. Mai - Lakeside Bikedays

Im Ortsteil Zellhausen, mit Live Bands, Unterhaltungsprogramm, Markt u.a., am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Nidderau

18. bis 20. Mai - Rock den Acker 2023

Rockfestival am Bürgerhaus Erbstadt, mit Live-Rock an allen Tagen, am Freitag FamilyDay, Eintritt: ab 25 Euro

Offenbach

18. Mai – Schlossparkfest

In der Rumpenheimer Schlossgasse 1, von 10.30 17.30 Uhr

Schlangenbad

21. Mai – Almauftrieb

In Niedergladbach, ab 11 Uhr in der Ortsmitte

Wächtersbach

18. Mai – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz in der Altstadt, von 10 bis 18 Uhr

Weinbach

18. bis 21. Mai - Freienfelser Ritterspiele

Rund um die Burgruine Freienfels, mit Turnieren, Mittelaltermarkt, Musik, Künstlern u.a., am Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 24 Uhr und am Freiteig von 14 bis 24 Uhr, Eintritt: ab 6 Euro

