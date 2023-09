Mehrere Freibäder in Hessen verlängern ihre Saison

Eigentlich endet Anfang September in vielen Städten die Freibadsaison. Wegen der sommerlichen Temperaturen gehen nun mehrere Bäder in die Verlängerung.

Mit Temperaturen von bis zu 32 Grad und bis zu 13 Sonnenstunden meldet sich der Sommer auch außerhalb der Ferien in Hessen zurück. Das ist Grund für viele Freibäder, ihre Badegäste noch länger zu beglücken, als eigentlich vorgesehen. So können die durch den verregneten Sommer entstandenen Verluste etwas ausgeglichen werden.

Davon profitieren auch die Badegäste in Frankfurt, wie die Bäder Betriebe Frankfurt GmbH mitteilt . So ist das Freibad Silo noch bis einschließlich 11. September geöffnet, das Freibad Riedbad bis zum 17. September und das Freibad Hausen bis zum 3. Oktober. Auch in die Verlängerung gehen die Freibäder Brentano, Stadion, Eschersheim und Nieder-Eschbach - sie bleiben bis einschließlich zum 8. September geöffnet.

Hoch "Olenka" heizt ein

Die Nordhessen freuen sich ebenfalls über die guten Wetteraussichten, die Hoch "Olenka" ihnen beschert. "Juhu, endlich zeigt sich die Sonne wieder", heißt es bei den Städtischen Werken Kassel Bäder. Demnach bleiben die beiden Freibäder in Harleshausen und in Bad Wilhelmshöhe sowie der Außenbereich des Auebades noch eine weitere Woche bis zum 10. September geöffnet.

Auch die Freibäder in Rüsselsheim (Groß-Gerau) und Dreieich (Offenbach) wollen aufgrund des Sommer-Comebacks bis zum 10. September verlängern. Die Freibäder in Hanau (Main-Kinzig) und Michelstadt (Odenwald) wollen sogar erst in fast zwei Wochen schließen.

In Wiesbaden schließen die Freibäder stufenweise ihre Pforten. In den Freibädern Kallebad und Maaraue ist bereits Schluss. Dafür bleibt das Opelbad bis zum 10. September geöffnet, das Freibad Kleinfeldchen sogar bis zum 17. September. Im dortigen durch Solarenergie beheizten Nichtschwimmerbecken darf bis zum 3. Oktober geplanscht werden.

Und auch die Badeseen können noch genutzt werden. Hier gibt es die aktuellen Wassertemperaturen.