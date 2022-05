Von Juni bis August an können Reisende für neun Euro im Monat den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Fünf Ausflugstipps, wohin Sie diesen Sommer in Hessen fahren sollten.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht in ihm das "größte Experiment im Öffentlichen Nahverkehr in Deutschland". Am Freitag hat der Bundesrat nun beschlossen, dieses Experiment auch in der Praxis umzusetzen: Das Neun-Euro-Ticket kommt. Und nicht nur Hessens Verkehrsminister ist gespannt auf den Fahrschein, mit dem Reisende von Anfang Juni an mit Regionalzügen kreuz und quer durch Deutschland fahren können. Die Bild-Zeitung berichtete unlängst von angespannten Syltern, die einen Touristen-Ansturm auf ihrer Insel fürchten. Auf sozialen Plattformen wird seitdem die "Syltokalypse" breit diskutiert.

Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Eine Fahrt mit dem Regionalzug nach Sylt dauert von Hessen sowieso viel zu lange (gut zwölf Stunden). Auch hier in Hessen gibt es schöne Ziele zu erfahren. Hier fünf tolle Ausflugsziele.

Sekt- und Biedermeierfest in Eltville

Wo? Direkt am Rhein in Eltville (Rheingau-Taunus), eingerahmt von prachtvollen Fachwerkhäusern und kurfürstlicher Burg

Wann? Von 1. bis 4. Juli

Warum? Zum einen, weil Sie sicher gerade "Biedermeier" gegoogelt haben und hier live und in Farbe Geschichtsunterricht erhalten, beim Anblick beeindruckender Kostüme am Sonntagnachmittag, wenn das "Biedermeier-Flanieren" stattfindet. Ansonsten gibt es eine Menge Sekt, romantische Stimmung am Fluss, viel Livemusik und am Montagabend das traditionelle Feuerwerk über dem Wasser. "Wir werden alles tun, um den Menschen mit dem Sektfest unsere Rheingauer Lebensfreude zurückzugeben", kündigte Bürgermeister Patrick Kunkel (CDU) schon mal an.

Wie? Vom Frankfurter Hauptbahnhof fährt die Vias ohne Umstieg in 40 bis 54 Minuten nach Eltville. Eigentlich führt der Weg aus jeder größeren Stadt immer über Frankfurt in den Rheingau: von Kassel dauert es mit einem Umstieg knapp dreieinhalb Stunden, von Fulda zweieinhalb und von Darmstadt etwas mehr als eine Stunde.

Die documenta in Kassel

Wo? An insgesamt 32 Ausstellungsorten, die sich über ganz Kassel erstrecken

Wann? Vom 18. Juni bis 25. September

Warum? Die documenta gilt als weltweit wichtigste Kunstausstellung. Dieses Mal sind vor allem Kollektive und Initiativen aus Afrika, der Karibik, dem Nahen Osten eingeladen. Kuratiert wird die Ausstellung vom indonesischen Team "Ruangrupa". Schon im Vorfeld sorgten die Ausstellungsmacher für viel Gesprächsstoff. "Man wird die documenta 15 als einen sinnlichen Ausstellungsbesuch mit - unter anderem - Malerei, Installationen, Filmen oder auch Musik und Performance erleben können", sagte Generaldirektorin Sabine Schormann.

Und auch wer mal eine Kunstpause braucht, findet in der Stadt auch das: am Orangerieschloss am Fuldaufer zum Beispiel oder vor dem Herkules im Bergpark Wilhelmshöhe, der zum Weltkulturerbe gehört.

Wie? Vom Frankfurter Hauptbahnhof erreicht ein Regionalzug in etwas mehr als zwei Stunden Kassel. Von Wiesbaden aus dauert es mit einem Umstieg zwischen drei und dreieinhalb Stunden, von Fulda ohne Umstieg eineinhalb und von Darmstadt über Frankfurt-West etwas mehr als drei Stunden.

Bad Hersfelder Festspiele

Wo? Die Festspiele finden auf Freilichtbühnen statt. In der Stiftsruine, der größten romanischen Kirchenruine der Welt, und im Schloss Eichhof, in dem einst Martin Luther Station machte.

Wann? Vom 1. Juli bis 28. August

Warum? Wer auf den historischen Bad Hersfelder Freiluft-Bühnen als Schauspieler bestehen will, muss Strahlkraft mitbringen. Als Zuschauer kann man sich also auf beeindruckende Darstellungen freuen. Und auf "Tatort"-Kommissar Richy Müller, der die Hauptrolle im Eröffnungsstück "Notre Dame" übernimmt. "Es wird ein aufregendes, abenteuerliches und vielfarbiges Stück", kündigte Müller an.

Außerdem geben sich in Bad Hersfeld ZDF-"Landarzt" Walter Plathe und Anouschka Renzi die Ehre. Wie man an der freien Luft für Aufsehen sorgt, hat Renzi schließlich im letzten RTL-Dschungel-Camp gezeigt.

Werra-Burgen-Steig Hessen

Wo? Da, "wo Werra sich und Fulda küssen". So beschrieben es einst die Wanderfreunde, die den insgesamt 133 Kilometer langen Weg markierten – mit verträumten Pfaden über dem Werratal, vorbei an Schlössern, Burgen, Burgruinen und historischen Fachwerkstädten.

Wann? Am besten sofort, lautet die Antwort für jeden, der gerne wandern geht. Oder einfach über den kompletten Zeitraum, in dem das 9-Euro-Ticket gilt. 133 Kilometer wollen ja auch erstmal erlaufen werden.

Warum? Das Wandern ist des Neun-Euro-Ticketlers Lust, das Waaahaandern. Hier lässt sich diese Lust sogar ausgezeichnet ausleben: Vor einigen Jahren wurde der Werra-Burgen-Steig gar zum zweitschönsten Wanderweg in ganz Deutschland gekürt. Er ist ein "nationaler Hotspot der Artenvielfalt", heißt es auf der Homepage. Die Wege seien verträumt, gut beschildert und geschichtlich abwechslungsreich. Der Steig verspricht "viele herrliche Zwischenziele, kulinarische Leckerbissen und besondere Begegnungen."

Wie? Die hessischen Etappenorte, Witzenhausen, Bad Sooden-Allendorf und Eschwege haben Bahnhöfe, von denen Wanderer leicht auf den Steig kommen. Auch hier ist wieder Frankfurt das Drehkreuz: Vom Hauptbahnhof dauert es knapp drei Stunden nach Witzenhausen mit einem Umstieg in Kassel-Wilhelmshöhe. Von Darmstadt knapp vier Stunden mit zwei Umstiegen, von Wiesbaden ebenso.

Erbacher Wiesenmarkt

Wo? Auf einem riesigen Festgelände in Erbach (Odenwald), auf dem die Veranstalter "Unterhaltung bis 3 Uhr morgens" versprechen

Wann? Die "fünfte Jahreszeit", wie sie die Odenwälder nennen, dauert vom 23. bis 31. Juli.

Warum? "Wir sind hier nicht auf dem Odenwald, sondern in einer löblichen Reichsstadt", lautet ein uraltes Sprichwort, dem man hier einen neuen Sinn geben kann. Denn der Wiesenmarkt ist inzwischen das größte Volksfest in Südhessen - und wer auch immer die historische Weisheit verfasst hat, wird sich heute wünschen, die Fahrgeschäfte, Schausteller und Partys auf dem löblichen Odenwald zu erleben.

Wie? Der Direktzug ab Frankfurt Hauptbahnhof fährt in knapp eineinhalb Stunden nach Erbach. Von Kassel aus braucht man zwischen dreieinhalb und viereinhalb Stunden, je nach Verbindung. Darmstädter sind in einer knappen Stunde ohne Umstieg im Odenwald, Wiesbadener brauchen zwei Stunden und zwei Umstiege.