Klar, es gibt Bands, gutes Essen und schöne Dinge zu kaufen. Aber wenn ab Freitag in Frankfurt das Museumsuferfest wieder Hunderttausende anlockt, gibt es auch jede Menge Aktionen zum Mitmachen. Eine Auswahl.

Auf dem Frankfurter Museumsuferfest können Besucher an beiden Seiten des Mains schlendern und Bratwurst, Crêpes oder anderen Schnickschnack essen. Das macht Spaß, auch mit Kindern. Andere kommen vor allem abends wegen der vielen tollen Bands und DJs, die wirklich jeden Musikgeschmack bedienen. Das komplette Programm zum Museumsuferfest gibt es hier.

Wem das allerdings zu langweilig oder zu unkreativ ist, der kann sich bei vielen Mitmach-Aktionen austoben. hessenschau.de hat eine kleine Auswahl getroffen.

Im Bibelhaus benutzt man 2.700 Jahre alte Scherben, um darauf zu schreiben. Bild © Bibelhaus Frankfurt

"Scherbengericht - Archäologsche Werkstatt für Kinder und Erwachsene" : Beim Museumsuferfest können Besucher auf echten antiken Scherben schreiben. Dazu hat das Bibelhaus "Abfall"-Scherben der israelisch-amerikanischen Grabungen am Tel Keisan organisiert. Sie stammen aus einer eisenzeitlichen Schicht, etwa 700 vor Christus, haben allerdings keine wissenschaftliche Bedeutung.

Beste Voraussetzungen, um etwas Neues aus ihnen zu machen und vielleicht einfach mal den eigenen Namen auf Hebräisch darauf zu schreiben. (Samstag 12 bis 18 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr).

Kreativwerkstatt "Romantik ist ...": ...was man daraus macht! Im Goethe-Haus können Besucher erleben, wie Deutschlands bekanntester Dichter seine Kindheit und Jugend in Frankfurt verbrachte. Romantik-Quiz und Kreativ-Werkstätten stimmen dort auch gleich auf das Deutsche Romantik-Museum ein, das gerade noch entsteht.

Als Vorgeschmack darauf können Schwärmer und alle, die es werden wollen, ihre romantischen Visionen in Collagen umsetzen. (Samstag 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr).

Im Kunstverei können Stoffbeutel und T-Shirts bedruckt werden. Bild © Frankfurter Kunstverein

Foto-Workshop "Fotografieren ohne Kamera" : Wer braucht schon eine Kamera, wenn er stattdessen eine glitschige Flüssigkeit benutzen kann!? Was es damit auf sich hat, erklärt der Kunstverein in einem Workshop für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene.

Dabei können eigene Fotos, flache Formen oder ein Lieblingsgegenstand im Umriss als Motiv auf Textil übertragen werden. Durch die Belichtung mit Sonnenlicht wird das Bild entwickelt und fixiert. Heraus kommen T-Shirts, Taschen oder Kissenbezüge, die sonst wirklich kein anderer Mensch auf der Welt hat. (Samstag 11 Uhr und Sonntag 13 Uhr)

Soll ja angeblich ganz einfach sein: Hebräisch schreiben. Bild © picture-alliance/dpa

Geschlossen - aber voll da : Das Jüdische Museum wird zwar derzeit saniert und bleibt auch während des Museumsuferfestes geschlossen. Aber am Stand am Frankfurter Main-Ufer können Besucher nachprüfen, ob es stimmt, was die Museumsmacher behaupten: "Hebräisch ist fast kinderleicht - in zehn Minuten kann jeder seinen Namen schreiben".

Als Grundlage dienen Buttos , Karten, oder worauf man eben seinen Namen sehen möchte. Ob Hebräisch nun wirklich so einfach ist? Ausprobieren! (Samstag und Sonntag, 13 bis 18 Uhr)

Kleine (und große) Forscher sind willkommen. Bild © picture-alliance/dpa

Im Liebieghaus können Familien mit Kindern gleich an drei Workshops teilnehmen: Bildhauerei, Arbeiten mit Ton oder für Ausprobierer ein Experimentierworkshop zum Thema Maschinenmenschen und Traumwesen. Während die Kinder für den Bildhauerworkshop mindestens acht Jahre alt sein sollten, können zum Rummatschen mit Ton schon Vierjährige antreten. (Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr).

Das MAK lockt mit einem Aroma-Garten und koreanischen Spezialitäten. Bild © picture-alliance/dpa

Outdoor-Workshops mit Lecker-Faktor : Korea ist das Thema der Mitmach-Aktionen im Museumshof des MAK: Bei Hitze wäre es doch schön, sich etwas kühle Luft zuzufächeln. Besonders gut geht das mit einem selbst gestalteten Fächer!

Und wer vom vielen Wedeln Hunger bekommt, der kann gleich zur nächsten Tat schreiten und sich sein Essen in Form von koreanischen Reisröllchen "Gimbap" selbst basteln. Weniger asiatisch sind die Kräuterhochbeete vor dem Museum. Hier können sich Besucher Duftsäckchen zusammenstellen und mitnehmen. (Freitag bis Sonntag, 15 bis 16 Uhr Fächer und 16 bis 17 Uhr Gimbaps).

Können Maschinen die Welt verbessern? Bild © picture-alliance/dpa

Workshop für Maschinen, die die Welt verbessern: Die Welt soll gerechter sein! Gesellschaftliche Probleme müssen gelöst werden! Keinen geringeren Anspruch erhebt der Workshop "Super-Apparat" vom Museum für Moderne Kunst.

Die Roboter, die das schaffen können, werden von den Besuchern und ihren Kindern ab sechs Jahren natürlich selbst gebaut und gebastelt. Vielleicht rettet ja einer dieser Super-Apparate schließlich die Welt. (Samstag 14 bis 17 Uhr, MMK 3)