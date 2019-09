Mit unterschiedlichsten Ideen werben Anbieter aus der Tourismusbranche für ihre Projekte und Regionen. Wir wollen wissen, welche Ihnen besonders gut gefallen. Voting-Teilnehmer können attraktive Preise gewinnen.

Der Hessische Tourismuspreis wird alle zwei Jahre vergeben. Für den Publikumspreis sind in diesem Jahr wieder neun Betriebe und Organisationen nominiert. Der Hessische Rundfunk ist Kommunikationspartner der Hessen Agentur GmbH. Nutzerinnen und Nutzer von hessenschau.de können daher darüber abstimmen, welche nominierten Projekte als Sieger ihrer jeweiligen Kategorie hervorgehen. Die Kategorien:

Touristische Innovationen

Digitale Produkte und Marketing

Nachhaltigkeit

Welches Projekt gefällt Ihnen am besten? Unten finden Sie weitere Informationen über die Nominierten. Geben Sie in jeder Kategorie Ihrem Favoriten eine Ihrer insgesamt drei Stimmen. Das Voting läuft bis Sonntag, 13. Oktober, um 20 Uhr. Im Rahmen der Abstimmung benötigen wir Ihre E-Mailadresse, denn nur so können wir Ihre Stimme zählen. Anschließend können Sie am Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teilnehmen.

Wenn Sie beim Tourismuspreis-Voting mitmachen, können auch Sie gewinnen – unter den Voting-Teilnehmern zieht hessenschau.de drei Gewinner. Pro Gewinner ist nur ein Preis möglich. Die Gewinne werden von Dritten bereitgestellt, der Hessische Rundfunk ist nicht Reiseveranstalter oder -vermittler (Teilnahmebedingungen). Die Preise:

1. Preis: Weihnachtliches Wochenende in Wiesbaden inklusive einer Übernachtung für zwei Personen in einem 3- bis 4-Sterne-Hotel im Zentrum Wiesbadens im Zeitraum 26. November bis 23. Dezember. Zu dem Wochenende gehören ein Weihnachtlicher Rundgang samstags 15 Uhr, die Teilnahme an einer Führung der Henkell Sektkellerei sonntags 11 Uhr, ein Gutschein für das Museum Wiesbaden, ein Gutschein für das Thermalbad Aukammtal und ein Glühweingutschein für den Sternschnuppenmarkt. Gewinnspender: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

2. Preis: Besuch der Reichelsheimer "Märchen- und Sagentage" im Odenwald für zwei Personen, inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer im Zeitraum vom 25. bis 27. Oktober 2019 im Landhotel Lortz. Dazu gibt es zwei Eintrittskarten für ein Harfenkonzert und zwei Eintrittskarten für die Lange Nacht der Märchen. Gewinnspender: Odenwald Tourismus GmbH

3. Preis: Eine Übernachtung für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Frühstück in einer Suite bei "mein kleinHotel" auf dem Bauernhof in Rabenstein (Steinau an der Straße) im Jahr 2019. Dazu gehören Kälberfüttern am ersten Tag und ein Besuch des Brüder-Grimm Museums am zweiten Tag. Gewinnspender: mein kleinHotel GmbH

hessenschau.de als Kommunikationspartner

Unsere Nutzerinnen und Nutzer haben beim Tourismuspreis-Voting die Möglichkeit, über die Sieger-Projekte in den Kategorien Touristische Innovationen, Digitale Produkte und Marketing sowie Nachhaltigkeit zu entscheiden. Der hessische Tourismuspreis wird am 16. Oktober in Bad Soden-Salmünster verliehen. Dann erfahren Sie auf hessenschau.de, welche Projekte beim Publikumspreis ganz vorne gelandet sind.

Der Hessische Rundfunk ist Kommunikationspartner der Aktion und stellt die technische Plattform für die Abstimmung zur Verfügung. Wir übermitteln die Sieger-Projekte der Hessen Agentur GmbH und ermitteln die Gewinnerinnen und Gewinner des Gewinnspiel-Votings. Die Vorauswahl, Video-Vorstellung und Kategorisierung der zur Abstimmung stehenden Projekte lagen in den Händen der Hessen Agentur GmbH.

Digital – #herzverlieren in Nordhessen: Ihren Lieblingsort in Nordhessen können Touristen oder Einheimische unter "#herzverlieren" in den Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook empfehlen. Mit der Marketingkampagne der GrimmHeimat NordHessen sollen unterschiedlichste Orte vorgestellt werden, die Besucher besonders berühren.

Digital – Die App "Bad HomburGo": Mit der App "Bad HomburGo" der Stadt Bad Homburg (Hochtaunus) sammeln Nutzer per GPS-Ortung Punkte an verschiedenen Sehenswürdigkeiten und fangen dort animierte 3D-Tiere, die sich per Augmented Reality in der realen Welt bewegen - eine Entdeckungstour der anderen Art.

Digital – #SpessartGeflüster: Ausflugstipps, Veranstaltungshinweise, Insidertipps und Neuigkeiten aus dem Spessart sendet die Spessart Tourismus und Marketing GmbH mit ihrem WhatsApp-Newsletter "#SpessartGeflüster" Abonnenten direkt aufs Smartphone. Der Newsletter richtet sich sowohl an Touristen als auch an Einheimische.

Nachhaltigkeit – Feriendorf Wasserkuppe: Das "Feriendorf Wasserkuppe" im Sternenpark Rhön bei Gersfeld (Fulda) bietet naturnahen Urlaub. Die höchst gelegenen Ferienunterkünfte Hessens sind aus Holz gebaut und werden mit Solarstrom versorgt. Urlaubsgäste können das Dach öffnen und direkt in den Sternenhimmel blicken.

Nachhaltigkeit – "Kirschenland" Witzenhausen: In Nordhessen gibt es mit Witzenhausen (Werra-Meißner) ein "Kirschenland". Mit neuen Spazier-, Wander- und Radwegen lockt der Zweckverband Geo-Naturpark Frau-Holle-Land Natur- und Landliebhaber in die Kirschenregion und unterstützt den regionaltypischen Obstbau.

Nachhaltigkeit – "So schmeckt die Rhön": Bei dem länderübergreifenden Wettbewerb kreieren Auszubildende aus dem Gastronomiebereich ein selbst erdachtes Vier-Gänge-Menü mit regionalen Produkten unter dem Motto "So schmeckt die Rhön". Bei dem Wettbewerb sollen möglichst alte Rhöner Rezepturen verwendet und neu interpretiert werden.

Innovation – "Nibelungenhort" Bürstadt: Als Magier, Elf, Krieger oder Heiler mit von der Partie: In der pädagogisch orientierten Fantasy-Rollenspielanlage "Nibelungenhort" in Bürstadt (Bergstraße) bilden die Teilnehmer ein Team und lösen Rätsel, die sich um Sagen und das Mittelalter drehen. Die Teilnehmer lernen Rücksichtnahme, das Lösen von Konflikten und Durchhaltevermögen.

Innovation – "Märchen-Schlemmer-Kiste" in Bad Emstal: Eine "Märchen-Schlemmer-Kiste" für Wanderer bietet das Parkhotel Emstaler Höhe in Bad Emstal (Kassel). Das aus regionalen Produkten bestehende Drei-Gänge-Menü wird den hungrigen Kunden an einen im Vorfeld abgestimmten Rastplatz am Habichtswaldsteig geliefert.

Innovation – "Ein Radweg lacht": Mit dem Comedy-Fest "Ein Radweg lacht" hat die "GrimmHeimat NordHessen" den Fuldaradweg belebt. Radler konnten bei dem Event im Mai dieses Jahres an neun Comedy-Bühnen entlang des Radweges Station machen und unterwegs die Natur und Parcours genießen.