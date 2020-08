Gute Nachrichten für Fans vom Filmegucken unterm Sternenhimmel: Noch bis Ende August gibt es in ganz Hessen Alternativen zum Kinosaal. Viele Anbieter haben die Saison verlängert, das Filmfest Weiterstadt startet und auch in Frankfurt ist nun eine Open-Air-Location gefunden!

Die Macher des LICHTER Filmfestivals finden immer wieder interessante Off-Locations für ihr Freiluftkino. Ab 13. August bespielen sie nun das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände. Das Programm reicht vom Kassenschlager "Joker" bis zum südkoreanischen Überraschungserfolg "Parasite".

Datum: Vom 13. bis 30. August 2020

Location: Altes Polizeipräsidium; Eingang: Ludwigstraße 18

Einlass: 20 Uhr

Filmbeginn: bei Einbruch der Dunkelheit

Tickets: 10 Euro, Online-Buchung wird empfohlen

Veranstalter: LICHTER Filmkultur e.V.

Das Kurzfilm-Festival am Braunsfelder Tännchen hat eine Tradition, die bis ins Jahr 1977 zurückführt - damals stand der Filmprojektor noch auf einem Kleinbus... Die 44. Ausgabe ist wegen der notwendigen Corona-Beschränkungen auf den Bolzplatz am Braunshardter Tännchen umgezogen (das Programm für Kinder in die Centralstation Darmstadt). Der Zugang zum Festivalgelände in Weiterstadt ist nur mit Tickets aus dem Vorverkauf möglich! Ausnahmsweise wird auch ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben. Das Programm finden Sie hier.

Datum: 12. - 17. August 2020.

Ort: Braunsheimer Tännchen, Klein Gerauer Weg, 64331 Weiterstadt

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Tickets: 92 EUR

Veranstalter: Filmfest Weiterstadt c/o Kino im Bürgerzentrum

"Sommerträume und Lichterspiele" heißt es seit 1999 jedes Jahr in Hessens größtem Open-Air-Kino. Der historische Innenhof des Butzbacher Landgrafenschlosses liefert ein gemütliches Ambiente für die schönsten Filme. Das komplette Programm finden Sie hier .

Datum: Verlängert bis 15. August 2020

Location: Landgrafenschloss, Butzbach

Einlass: 20 Uhr

Filmbeginn: ca. 21.45 Uhr

Tickets: 8,50 Euro (inkl. Ticketgebühr), es ist nur online unter www.openairkino.info erhältlich

Veranstalter: Butzbacher Filmtheater

Mit der documenta 1992 ging das Open-Air-Kino im Dock 4 an den Start und steigt zum Glück nicht nur alle 5 Jahre, wie die documenta, sondern seither jeden Sommer in Kassel. Filmvergnügen unterm Sternenhimmel hat hier Tradition und geht vom 2. Juli bis zum 5. September 2020. Biografische Filmdramen, Komödien, Musicals und Dokumentationen stehen auf dem Programm .

Datum: noch bis 5. September 2020

Ort: Kulturhaus Dock 4, Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel

Filmbeginn: bei Einbruch der Dunkelheit

Tickets: 8 EUR

Veranstalter: Filmladen e.V.

Mitten im großen Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es im Wechsel mit anderen Events Filme aus allen Genres - von "Joker" bis zum Konzertmitschnitt mit André Rieu. Das ganze Kino-Programm gibt es hier.

Datum: voraussichtlich bin Anfang September

Ort: Park am Landgrafenschloß, Gisonenweg 35037 Marburg

Filmbeginn: 21.30 bzw. 21.45 Uhr

Tickets: 8,50 EUR

Veranstalter: Marburger Filmkunsttheater

Wo früher Autos vom Band liefen, stehen in Rüsselsheim im August wieder Filmnächte mit Publikumslieblingen der vergangenen Kino-Monate und Klassikern der Filmgeschichte auf dem Programm. Das Filmprogramm finden Sie auf der Website .

Datum: noch bis 30. August 2020

Ort: Opel Altwerk, Bahnhofsplatz 1, 65428 Rüsselsheim

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: bei ausreichender Dunkelheit, ca. 21 Uhr

Tickets: 9 EUR / ermäßigt 8 EUR

Veranstalter: LICHTER Filmkultur e.V.

Das Kulturzentrum am Offenbacher Hafen bietet auch in diesem Sommer sein Programm-Kino mit ausgesuchten Filmen abseits des Mainstreams. Zum Abschluss am 29. August z.B. das Roadmovie "972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York" in Anwesenheit des Filmteams. Das aktuelle Programm ist auf der Homepage zu finden. Da es keine Ausweich-Location gibt sollte man sich bei unsicherem Wetter vergewissern, ob der Film wirklich gezeigt werden kann.

Datum: noch bis 29. August 2020.

Ort: HAFEN 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Einlass: 20:15 Uhr

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Tickets: 9 EUR

Veranstalter: Hafen 2, Kulturzentrum und interdisziplinäre Plattform

Freiluftkino unter Corona-Bedingungen Bitte beachten Sie, dass wegen der Corona-Bedingungen in allen Open-Air-Kinos besondere Regelungen herrschen:

Reduzierte Anzahl an Sitzplätzen

Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände (nicht am Sitzplatz)

Veränderungen beim Ticketkauf

Einhaltung der in Hessen geltenden Abstandsregelungen Auf den Webseiten der Veranstalter erfahren Sie alles, was Sie vor dem Kinobesuch wissen müssen.

