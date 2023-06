Sich gemütlich in eine Decke kuscheln, Blockbuster und Film-Klassiker auf großer Leinwand genießen: Die Open-Air-Kino-Saison ist gestartet. Eine Auswahl an Locations.

Mit der documenta 1992 ging das Open-Air-Kino im Dock 4 an den Start. Seither bringt es jeden Sommer Filmvergnügen unterm Sternenhimmel nach Kassel. Auf dem Programm stehen neben Arthouse-Highlights der vergangenen Kinosaison auch aktuelle Previews und digital überarbeitete Klassiker.

Mit dabei ist der Feel-Bad-Film "The Banshees of Inisherin" sowie der wohl persönlichste Steven-Spielberg-Film "Die Fabelmans" oder "A Girl Walks Home Alone At Night", ein feministischer Vampirfilm der iranisch-amerikanischen Regisseurin Ana Lily Amirpour.

Weitere Informationen Datum: 13.07 - 02.09.

Ort: Kulturhaus Dock 4, Untere Karlsstraße 4, Kassel

Filmbeginn: meist um 22.15 Uhr

Tickets: 9,50 Euro

Veranstalter: Filmladen e.V. Ende der weiteren Informationen

Leinwand des Open-Air-Kinos in Kassel. Bild © Kulturhaus Dok 4

Mitten im großen Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand Filme aus allen Genres zu sehen - von "Top Gun: Maverick" bis zu "Was man von hier aus sehen kann". Das ganze Kino-Programm gibt es ab Juli hier.

Weitere Informationen Datum: ab 21.07.

Ort: Park am Landgrafenschloß, Gisonenweg, Marburg

Filmbeginn: 22 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 9,50 Euro, an der Abendkasse 11,50 Euro

Veranstalter: Marburger Filmkunsttheater Ende der weiteren Informationen

Freiluftkino oberhalb der Stadt und mit Blick aufs Schloss gibt es in Marburg. Bild © Cineplex Marburg

Noch steht nur der Termin: Auch in diesem Jahr finden im Hof des Landgrafenschlosses Sommerträume und Lichterspiele statt. Ab Ende Juni steht dann auch der Spielplan , der Vorverkauf startet am 1. Juli.

Weitere Informationen Datum: 26.07. - 13.08.

Location: Landgrafenschloss, Butzbach

Filmbeginn: gegen 21.45 Uhr

Tickets: noch keine Informationen

Veranstalter: Butzbacher Filmtheater Ende der weiteren Informationen

Das Open-Air-Kino im Hof des Landgrafenschlosses in Butzbach. Bild © Butzbacher Filmtheater Betriebsgesellschaft mbH

Hier entscheidet das Publikum beim Programm mit : Fest steht schon, dass in diesem Jahr im Bad Vilbeler Freibad die Tragikomödie "Ein Mann namens Otto", die Romanverfilmung "Die Insel der Zitronenblüten" und die Best-Ager-Komödie "Book Club 2" gezeigt werden - das hat das jährliche Publikumsvoting ergeben. Insgesamt werden 15 Filmhits unterschiedlicher Genres zu sehen sein.

Weitere Informationen Datum: 26.07-13.08.

Location: Freibad Bad Vilbel

Einlass: 20.15 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 9 Euro, bei Überlänge ab 50 Cent Aufschlag

Veranstalter: Kino Alte Mühle Ende der weiteren Informationen

Das Open Air Kino in Bad Vilbel. Bild © Open Air Kino Bad Vilbel

Ein Kino-Erlebnis der besonderen Art bietet das Schiersteiner Filmfestival (SCHIFF) im Schiersteiner Hafen: Eine aufblasbare Leinwand mit rund 120 Quadratmetern Fläche zeigt in lauschiger Atmosphäre Filme wie "Super Mario Bros.", "Barbie" oder "Oppenheimer" direkt am Wasser.

Weitere Informationen Datum: 25.08. - 02.09.

Ort: Christian-Bücher-Straße 22, Wiesbaden

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: 20 Uhr

Tickets: 8,50 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse

Veranstalter: SCHIFF Ende der weiteren Informationen

Impression vom SCHIFF. Bild © SCHIFF

Ab dem 29. Juni bespielen die Macher des LICHTER Filmfestivals wieder das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände. Das Programm reicht von dem Überflieger-Film des letzten Jahres "Everything Everywhere All At Once" bis hin zum neuen Fatih-Akin-Film "Rheingold".

Weitere Informationen Datum: 29.06. - 27.08.

Location: Altes Polizeipräsidium; Eingang: Ludwigstraße 18

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: bei ausreichender Dunkelheit

Tickets: 11 Euro

Veranstalter: LICHTER Filmkultur e.V. Ende der weiteren Informationen

Das Freiluftkino in Frankfurt zeigt Blockbuster und Arthouse-Erfolge. Bild © lightgraph studio

Das Kulturzentrum am Offenbacher Hafen zeigt auch in diesem Sommer ausgesuchte Filme abseits des Mainstreams, zum Beispiel die Owens-Verfilmung "Der Gesang der Flusskrebse", die journalistische Thriller-Doku über die Weinstein-Verbrechen "She said" oder "Triangle of Sadness", der gesellschaftskritische Film, der in Cannes 2022 die Goldene Palme abstaubte. Das gesamte Programm ist auf der Homepage zu finden.

Weitere Informationen Datum: 16.06. - 01.07.

Ort: HAFEN 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Einlass: 20 Uhr

Filmbeginn: gegen 21.45 Uhr

Tickets: 10 Euro

Veranstalter: Suesswasser e.V. Ende der weiteren Informationen

Kino auf dem Gelände des Hafen 2 in Offenbach. Bild © Hafen 2 Offenbach

Picknicken und dabei Kino genießen? Das geht in Rüdesheim. Hier kann man sich Picknickdecken leihen oder selbst mitbringen und auch leckere Snack-Körbe bestellen. Fünf Tage lang werden im Hafenpark mit Blick auf den Rhein sowohl Klassiker wie "Eis am Stiel" als auch Neuheiten wie "4 Tage bis zur Ewigkeit" gezeigt – ein Mystery-Drama, das passenderweise von der Sage um die im Mittelrheintal verschwundene Idilia Dubb handelt und zu deren Aufführung auch Regisseur und Filmautor anwesend sein werden.

Außerdem sind besonders viele Kinderfilme im Programm von "Schule der Magischen Tiere" bis "Pipi Langstrumpf", die familienfreundlich schon am Nachmittag starten.

Weitere Informationen Datum: 20.06. - 25.06.

Ort: Rheinufer im Hafenpark, Kastanienallee, Rüdesheim

Einlass: 1 Stunde vor Filmbeginn. Der Eingang befindet sich auf Höhe der Kastanienallee.

Filmbeginn: Je nach Film beginnen die Vorstellungen um 13 Uhr, 16 Uhr oder 19:45 Uhr

Tickets: 8,50 Euro, Kinder bis 11 Jahren zahlen 6,50 Euro

Veranstalter: Lichtspielhaus Bambi und Camera in Kooperation mit dem Film- und Kinobüro Hessen e.V. Ende der weiteren Informationen

Die Location: der Rüdesheimer Hafenpark. Bild © Bambi und Camera

Maingau Open-Air-Kino Dietzenbach

Im Sommer tauscht das MAIN Kino D das Bürgerhaus gegen das Waldschwimmbad ein. Damit können Cineasten gemütlich in einen Strandkorb oder Liegestühle gekuschelt ein letztes Mal Harrison Ford in einem neuen Indiana-Jones-Abenteuer bestaunen ("Indiana Jones und das Rad des Schicksals"), sehen, wie Cate Blanchett in "Tár" als Dirigentin brilliert oder mit kleinen Nachteulen die Neuverfilmung "Arielle: Die Meerjungfrau" genießen.

Weitere Informationen Datum: 07.07. - 19.08.

Ort: Waldschwimmbad, Offenthaler Straße 85, Dietzenbach

Einlass: 20.30 Uhr

Filmbeginn: 22 Uhr

Tickets: 10 Euro

Veranstalter: Main Kino D und Maingau Ende der weiteren Informationen

Maingau Open-Air-Kino Dietzenbach Bild © dietzenbach.de

Dunkel heben sich die Umrisse des Burgturms ab, hell leuchten neuste Filme über die Kinoleinwand – das ist das besondere Flair des Open Air Kinos in der Burg Eppstein. Am Freitag wird im Burghof die Komödie "Der Nachname" gezeigt, am Samstag der Actionstreifen "Top Gun: Maverick". Der Burghof ist bestuhlt und für das leibliche Wohl der Besucher vor Ort ist auch gesorgt.

Weitere Informationen Datum: 23.07. - 24.07.

Ort: Burg Eppstein, Auf der Burg. Zugang über den Ostaufgang

Einlass: 21 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit

Tickets: 10 Euro

Veranstalter: Kelkheimer Kino in Kooperation mit der Stadt Eppstein Ende der weiteren Informationen

Die Location: Burg Eppstein. Bild © Imago Images

Immer mittwochs bis samstags sind beim "Filmseher Open Air" die schönsten Streifen der vergangenen zwölf Monate am Start, und das im romantischen Rondell auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße. Diesmal beispielsweise: "Im Taxi mit Madeleine", ein Film mit der französischen Ikone Line Renaud, sowie das 20er-Jahre-Epos "Babylon - Rausch der Ekstase" oder der gefühlvolle Familienfilm "Oskars Kleid".

Stärkung gibt’s dazu bei Bratwürsten, kühlem Bier und Wein. Grundsätzlich wird bei jedem Wetter gespielt. Bei extremen Wetterlagen informiert der Veranstalter ab 18 Uhr über die Aufführung.

Weitere Informationen Datum: noch bis 09.09.

Ort: Freilichtbühne, Sandstraße in Seeheim-Jugenheim

Einlass: 20.30 Uhr, ab 15.08. ab 20 Uhr und ab 01.09. schon ab 19.45 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr, ab 15.08. ab 21 Uhr und ab 01.09. schon ab 20.45 Uhr

Tickets: 8 Euro

Veranstalter: Filmseher Kulturmanagement OHG Ende der weiteren Informationen

Impressionen vom Filmseher Open Air Bild © Filmseher Open Air

Auf der großen Leinwand in der Fahrzeughalle im US Camp Point Alpha in Rasdorf/Geisa werden in diesem Sommer vier Filme gezeigt. Darunter "Zwei Tage Hoffnung" in Anwesenheit von Regisseur und Grimme-Preisträger Peter Keglevic und der Familienfilm "Sputnik", der von der Erfindung einer Apparatur handelt, die Menschen aus einem ostdeutschen Dorf über die Grenze beamen können soll.

Weitere Informationen Datum: noch bis 06.07.

Ort: Point Alpha, Hummelsberg 1, Rasdorf

Einlass:

Filmbeginn: 18 Uhr

Tickets: frei, um Anmeldung wird gebeten

Veranstalter: Point Alpha Stiftung Ende der weiteren Informationen

Das Sommerkino auf Point Alpha. Bild © Point Alpha Stiftung

Open Air Kino gibt’s nur in größeren Städten? Falsch! Der “kinoSommer Hessen” holt das Freiluftkino auch in kleine Ortschaften. Egal ob Kommune, Verein oder kleiner Kinobetreiber auf dem Land – jeder kann sich beim Film- und Kinobüro Hessen um ein Open Air Kino bewerben. Unterstützt wird mit Equipment, Technik, bei der Filmauswahl und durch Fördergelder. Das Netzwerkprojekt wird von der hessischen Filmförderung finanziert. Rund 50 Standorte sind in diesem Jahr dabei. Das Programm und Infos zu den Spielorten finden Sie hier .