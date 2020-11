Salz ist Salz, Bonbons sind Bonbons und Speck ist Speck? Nicht in diesen Manufakturen: Hier werden einfache Lebensmittel zu Delikatessen veredelt.

"Salzkammer" in Eppstein

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Serie: Hessische Manufakturen III | Salzgarten (1/5) [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © Adobe Stock Ende des Videobeitrags

In Eppstein weht ein spanischer Hauch von Meer, genauer gesagt von Meersalz. Das Salz wird im Naturschutzgebiet der Bahía de Cádiz in Spanien nach alter Handwerkstradition gewonnen und in Eppstein mit aromatischen, frischen Produkten verfeinert. Seit 2013 ist Inke Werner die Salzgärtnerin im Taunus. Ihren Job als Investmentbankerin hängt sie dafür irgendwann an den Nagel.

"Die Ratgeber" haben ein dazu passendes Rezept: Süßkartoffel-Bowl mit dreierlei Flor de Sal .

Weitere Informationen Preise und Vertrieb Die Preise beginnen bei 7 Euro für eine 40g-Dose Meersalzflocken. Erhältlich sind sie im Online-Shop und in diesen Läden und Restaurants: https://www.salzgarten.de Ende der weiteren Informationen

"Herzgemacht" in Neuhof

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Serie: Hessische Manufakturen III | Die Zuckerbäckerin (2/5) [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © Adobe Stock Ende des Videobeitrags

Gesünder Naschen ist das Motto der osthessischen Manufaktur "Herzgemacht" aus Neuhof bei Fulda. In der Familie von Marion Rasch haben einige Mitglieder Lebensmittelunverträglichkeiten. Das bedeutet: nix mit Naschen. Es sei denn, die Leckereien sind gesund und ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Und so entstehen Köstlichkeiten wie Karamell-Erdnuss-Pralinen, Lollies für Hand und Herz, weiße Schokolade mit salziger Erdnuss oder auch Orangenbonbons – leicht sauer.

Weitere Informationen Preise und Vertrieb Eine 120g-Tüte Bonbons gibt es ab 4,50 Euro, Schokoladen-Tafeln ab 3,90 Euro.

Erhältlich im Online-Shop und in diesen Läden: herzgemacht-hessen.de Ende der weiteren Informationen

"Kaufmanns Kaffeerösterei" in Wiesbaden

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Serie: Hessische Manufakturen III | Die Kaffeerösterei (3/5) [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Wiesbadener Jens Kaufmann hat sich vor acht Jahren seinen Lebenstraum von einer eigenen Kaffee-Rösterei erfüllt und seitdem dreht sich bei ihm alles um die kleine Bohne. Seine neueste Espresso-Kreation kann schon mal als zitronige Säure mit Kirsche, Kakao und Karamell beschrieben werden. Vor Ort probieren kann man die Kaffeespezialitäten in der Jawlenskystraße / Ecke Nerostraße im Wiesbadener Bergkirchenviertel (Rösterei) und in der Marktstraße 12.

Weitere Informationen Preise und Vertrieb Die Hausmischung kostet z.B. 6,70 Euro pro 250g.

Erhältlich im Online-Shop und an diesen Verkaufsstellen: www.kaufmanns-kaffeeroesterei.de Ende der weiteren Informationen

"Mathilda - Kuchen im Glas" in Frankfurt

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Serie: Hessische Manufakturen III | Kuchen im Glas (4/5) [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Innen saftig, außen herzlich, das ist Idee von Martina Sulzmann-Schilling aus Frankfurt. Sie backt lockere, saftige Kuchen direkt im Glas. Das Grundrezept stammt von ihrer Urgroßmutter Mathilda und ist grenzenlos kombinierbar. Die Rezeptur hat sie dann so angepasst, dass der Kuchen direkt im Glas gebacken werden kann und sechs Monate haltbar ist. Angefangen hat sie in der Garage, dann wird schnell das ganze Haus belegt. Als auch das nicht mehr reicht, zieht sie in den Cassellapark, einen Gewerbepark in Frankfurt. Dort gibt es auch ein Cafè zum sofort ausprobieren.

Weitere Informationen Preise und Vertrieb Die 290ml-Gläser kosten 9,95 Euro.

Sie sind erhältlich im Online-Shop und im Manufakturcafe Casella-Park: www.mathilda-glaskuchen.de Ende der weiteren Informationen

"Feines aus dem Rauch" in Herborn

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Serie: Hessische Manufakturen III | Rauchmanufaktur (5/5) [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Herzhaften Speck und der Duft von Wacholder und Buchenholz, das ist alles, was man für eine zünftige Brotzeit braucht, findet Maria Koch aus Herborn. Sie räuchert kalt - im selbstgebauten Räucherschrank. "Feines aus dem Rauch" nennt sie ihre Spezialitäten Manufaktur, mit der sich die gebürtige Osttiroler-Österreicherin ein Stück Heimat in den Westerwald holt.