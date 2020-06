Acht tolle Freibäder in Hessen

Sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad sind für die nächsten Tage vorhergesagt. Diese acht Bäder bieten Abkühlung und Spaß - mit Besonderheiten wie Minigolf, Strömungskanal, Sprungturm und Kletterwand.

Noch mehr geöffnete Freibäder gibt es übrigens hier, und diese Badeseen sind ebenfalls geöffnet.

Ederauen-Erlebnisbad, Fritzlar

Bild © Ederauen Erlebnisbad

Im Freibad in Fritzlar kann man sich ausgiebig in dem 50-Meter-Becken auspowern. Auch an Land gibt es viele sportliche Angebote, wie zum Beispiel ein Beachvolleyball- und Basketballplatz. Ein Sprungturm und eine Strandzone sind auch vorhanden.

Fact:

50-Meter-Schwimmbecken

Action:

Schwimmen, Baden, Springen, Breitrutsche, Beachvolleyball, Basketball, Badminton, Tischtennis, Fußballplatz mit Torwand.

Eintritt und Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag öffnet das Freibad um 6.00 Uhr und schließt um 20.00 Uhr. Samstags ist es von 8.00 bis 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten noch bis Mitte September. Die Besucherzahl ist auf 300 begrenzt. Ein Onlineticketsystem ist in Vorbereitung.

Erwachsene 3,50 Euro

Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre 1,50 Euro

Lage:

Pipprichsweg

34560 Fritzlar

Das nordhessische Fritzlar liegt südlich von Kassel. Das Schwimmbad liegt genau zwischen den beiden Flüssen Mühlgraben und Eder.

Anfahrt entweder über B253 oder B450. Gegenüber vom Freibad kann man das Auto kostenlos abstellen.

Waldschwimmbad Melsungen

Abtauchen im Waldschwimmbad Melsungen Bild © picture-alliance/dpa

Ein beheiztes 50 Meter langes Schwimmerbecken, ein Schwimmerbecken mit Rutsche und Sprungturm und ein Beachvolleyballfeld: in Melsungen gibt es eine große Auswahl an Aktionen.

Fact:

Eine Minigolfanlage liegt direkt am Melsunger Waldschwimmbad und ist bei schönem Wetter in der Sommersaison von Mai bis September geöffnet.

Action:

Schwimmen, Rutschen, Springen, Beachvolleyball, Minigolf

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

Das Waldschwimmbad öffnet täglich um 8.00 Uhr und schließt um 20.00 Uhr.

Erwachsene 3,50 Euro

Jugendliche 2,00 Euro

Lage:

Waldschwimmbad Melsungen

Dreuxallee 35

34212 Melsungen

Melsungen liegt zwischen Kassel und Bad Hersfeld. Mit dem Auto erreicht man das Schwimmbad über die B83.

Erlenbad Alsfeld

Bild © Anja Kierblewski / PR.Agentur MARLIK

Das Erlebnisbad liegt mitten in der Stadt, in den grünen Erlen von Alsfeld. Jung und Alt kommen in dem Familien- und Sportbad auf ihre Kosten.

Fact:

Es gibt ein 50-Meter-Schwimmerbecken, ein Springerbecken und die große Liegewiese laden zum Entspannen ein.

Action:

Sprungbecken, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatte

Eintritt und Öffnungszeiten:

Täglich geöffnet von 8.00 bis 19.00 Uhr.

Erwachsenen: 4,00 Euro

Schüler und Studenten: 3,00 Euro

Kinder (5-13 Jahre): 1,50 Euro

Lage:

An der Bleiche 12a

36304 Alsfeld

Freibad Ortenberg

Bild © Colourbox.de

Im solarbeheizten Freibad Ortenberg habt ihr die Möglichkeit, von zwei Sprungtürmen ins Becken zu springen. Neben einer sechs Meter hohen Wasserkletterwand gibt's noch ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken.

Fact:

Alle Besucher dürfen den kostenlosen WLAN-Hotspot nutzen.

Action:

Schwimmen, Springen, Klettern, Rutschen, Tischtennis, Beachvolleyball

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

Wichtig: An der Freibadkasse werden keine Eintrittskarten verkauft. Badegäste können ihren Freibadbesuch ausschließlich vorab online buchen und bezahlen . Der Einlass geschieht in Zeitblöcken.

Bis Ende August öffnet das Freibad täglich um 9.00 Uhr und schließt um 20.00 Uhr.





Erwachsene 5,00 Euro

Jugendliche 2,50 Euro

nach 18 Uhr ist der Eintritt einen Euro günstiger.

Lage:

Rotlippstraße 10

63683 Ortenberg

Das Freibad liegt direkt an der B275 in Ortenberg.

Freibad Rosenau in Fulda

Bild © Freibad Rosenau Fulda

Sonnenschein und Freibad in Fulda - neben einem Schwimm-, Spaß- und Sprungbecken gibt es auch eine Liegewiese und eine Cafeteria mit Terrasse. Die drei Allwetter-Tischtennisplatten sorgen für noch bessere Bedingungen bei einem Ballwechseln in den Schwimmpausen.

Fact:

Drei Allwetter-Tischtennisplatten und zwei Beachvolleyballfelder.

Action:

Schwimmen, Baden, Sprungturm, Strömungskanal, Breitrutsche, Tischtennis, Beachvolleyball.

Eintritt und Öffnungspreise:

Die neuen Corona-Öffnungszeiten sind von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Ein drittes Zeitfenster von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ist dem Vereinstraining vorbehalten.

Tickets gibt es nur im Onlineshop.



Erwachsene 4,00 Euro

Ermäßigt (Jugendliche bis 18 Jahren) 2,50 Euro

Lage:

Jahnstraße 2

36041 Fulda

Das Freibad Rosenau liegt direkt an der Fulda und ist über die B254 zu erreichen.

Opelbad Wiesbaden

Bild © picture-alliance/dpa

Fact:

Das Schwimmbad befindet sich auf dem Neroberg 80 Meter über der Landeshauptstadt. Eine Bergbahn fährt Besucher zum Freibad rauf.

Action:

Baden, Schwimmen, Rutschen, Volleyball, Tischtennis.

Eintritt und Öffnungszeiten:

Das Freibad öffnet täglich um 7.00 Uhr und schließt um 20.00 Uhr. In das Bad dürfen maximal 650 Besucher gleichzeitig.

Onlinetickets können hier gekauft werden.



Erwachsene 10,00 Euro

Jugendliche (3-17 Jahr) 4,00 Euro

Ermäßigte 7,00 Euro

Lage:

Das Opelbad liegt im Norden Wiesbadens in der Nähe der B417. Vom Hauptbahnhof dauert es mit dem Bus eine gute halbe Stunde. Auf den Neroberg fährt nur eine Bergbahn hoch. Naturfreunde können den Wanderweg benutzen.

Freibad Kelkheim

Im Freibad Kelkheim kann man nicht nur schwimmen, sondern genießt dabei auch noch den Panoramablick auf die Frankfurter Skyline. Neben einem Beachvolleyballfeld gibt es auch ein Feld für Beachhandball.

Fact:

Panoramablick auf Frankfurter Skyline

Action:

Schwimmen, Beachvolleyball, Beachhandball

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

Montag bis Donnerstag 7.00 bis 20.00 Uhr

Freitag bis Sonntag 9.00 bis 20.00 Uhr

Onlinetickets gibt es hier (Freibad Kelkheim Taunus auswählen).



Erwachsene 5,00 Euro

Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren 1,80 Euro

Schüler & Studenten 2,80 Euro

Lage:

Lorsbacher Straße 41 A

65779 Kelkheim

Westlich gelegen von Frankfurt erreicht man das Freibad in Kelkheim über die B519.

Biedensand Bäder Lampertheim

Bild © picture-alliance/dpa

Das Freibad in Lampertheim überzeugt mit einem beheizten Schwimmerbecken und einer 72 Meter langen Rutsche. Dazu gibt es kostenloses WLAN und ein Planschbecken für Kinder.

Fact:

72 Meter lange Wasserrutsche

Action:

Schwimmen, Beachvolleyball, Rutschen

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

Montag und Dienstag von 8 bis 10 Uhr und von 11 bis 15 Uhr

Mittwoch bis Freitag von 8 bis 10 Uhr, 11 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr

Wegen Corona mit telefonischer Anmeldung unter 06206 2000 für maximal 200 Gäste



Erwachsene 2 Euro

Kinder und Jugendliche unter 18 zahlen 1 Euro

Lage:

Weidweg 21

68623 Lampertheim

