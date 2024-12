Skifahren auf der Wasserkuppe, (Sommer-)Rodeln in Willingen

Wintersport in Hessen

Pünktlich zu den Feiertagen startet auf der Wasserkuppe die Wintersaison mit besten Bedingungen. In Willingen müssen Skisportfans noch auf ausreichend Schnee warten - die Sommerrodelbahn soll aber nutzbar sein.

Winterspaß auf der Wasserkuppe am Montagmorgen

Kurz vor Weihnachten ist auf Hessens höchstem Berg die Skisaison eröffnet worden. Wie der Wintersport-Betreiber der Wasserkuppe mitteilte, ging der Märchenwiesenlift am Montagmorgen in Betrieb. "Es herrschen sehr gute Pistenverhältnisse", hieß es in der Mitteilung. Aktuell liegen auf der Wasserkuppe 15 Zentimeter Schnee.

Auch am Dienstag, an Heiligabend, läuft der Lift von 10 bis 16 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen geht der Betrieb von 10 bis 18 Uhr. Auch der Skiverleih und die Märchenwiesenhütte sind geöffnet.

Sommerrodeln und Schlittenfahren in Willingen

Im Wintersport-Gebiet Willingen im Upland sieht die Lage etwas anders aus: Mit nur sechs bis acht Zentimetern Schnee ist Skifahren derzeit nicht möglich. Für Schlittenfahrer aber reicht der Schnee aus.

Sommerrodeln in Willingen vor Weihnachten

Auch die Sommerrodelbahn könnte bis Montagmittag vom Schnee befreit und in Betrieb genommen werden. Spätestens ab Dienstag soll die 700 Meter lange Bahn täglich geöffnet haben, teilte der Betreiber Christian Rummel dem hr mit. Wer am Montag die Sommerrodelbahn nutzen möchte, sollte vorher anrufen, um sicherzustellen, dass alles bereit ist.

Willingen will ganzjährig glänzen

Willingen setzt weiterhin auf den Ausbau seines Tourismusangebotes. Die Region rüstet sich für den ganzjährigen Tourismus. Derzeit werden zwei neue Hotels fertiggestellt. Ende kommenden Jahres soll die Therme mit Freibad in Betrieb gehen. Kosten: Rund 50 Millionen Euro.

Damit will die Stadt ganzjährig, auch ohne Schnee, ein attraktives Urlaubsziel bleiben. 2023 verbuchte Willingen rund 1,2 Millionen Übernachtungen.