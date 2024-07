Mit dem Skywalk in Willingen gibt es seit einem Jahr in Nordhessen eine neue Touristen-Attraktion in der Region. Weltweit ist nur ein Bauwerk dieser Art länger. Alles Wissenswerte zur gigantischen Fußgänger-Hängebrücke.

Audiobeitrag Audio Skywalk in Willingen kommt nach einem Jahr gut an Audio Im ersten Jahr kamen mehr als 100.000 Besucher zum Skywalk Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Der Skywalk in Willingen (Waldeck-Frankenberg) zieht seit einem Jahr Touristen an. Wir haben Fragen und Antworten zur 665 Meter langen Fußgänger-Hängebrücke an der Mühlenkopfschanze zusammengestellt.

Der Skywalk Willingen - was ist das?

Beim Skywalk Willingen handelt es sich um eine freischwebende Hängebrücke für Fußgänger, die 665 Meter lang und 100 Meter hoch ist. Das Bauwerk führt von der Mühlenkopfschanze, die Fans des Skispringens bekannt ist, über den Willinger Ortsteil Stryck hinweg bis zum Musenberg.



Errichtet wurde das Konstrukt von Experten der Schweizer Firma Swissrope. Der begehbare Korridor hat eine Breite von 1,45 Meter.

Blick auf den Skywalk in Willingen. Bild © hr/Daniel Bresser

Welche Superlative hat der Skywalk zu bieten?

Mit einer Länge von 665 Metern ist der Skywalk die zweitlängste freitragende Hängebrücke der Welt, wie die Gesellschafter des Skywalks zum Start im Juli 2023 betonten. Sie ist im tibetanischen Stil gebaut und hat in der Mitte keine tragenden Pfeiler.



Ein Vorbild hängt in Reutte in Tirol, die Brücke wird highline179 genannt und ist 406 Meter lang und knapp 115 Meter hoch gelegen. Im Dezember 2014 bekam sie im Guinness-Buch der Rekorde die Auszeichnung "Längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt im Tibetstyle".



Die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt hat Tschechien zu bieten. Im Mai 2022 wurde sie in Dolni Morava, im Nordosten des Landes, eröffnet. Die "Sky Bridge 721" ist 721 Meter lang und maximal 95 Meter hoch.

Wie funktioniert die Konstruktion?

Tragseile und Streben aus Stahl halten die gesamte, 120 Tonnen schwere Konstruktion. Für die Gründung der beiden Portalstützen wurden 46 Anker- und Bohrpfähle in den Erdboden getrieben.



Der längste Anker wurde übrigens mit einer Tiefe von 24 Metern in den Untergrund gebohrt, wie Architekt und Ingenieur Uno Kleine sagte. Damit soll die Brücke für große Traglasten bereit sein. Maximal 750 Personen dürfen sie gleichzeitig betreten.



Eine Besonderheit: Die Brücke besitzt Hydraulikzylinder. Damit kann sie im Falle eines starken Sturmes ein Stück zurückgezogen und gestrafft werden. So baumelt sie nicht so sehr im Wind.

Bauarbeiten am Skywalk Bild © Till Möller (hr)

Was gibt es von der Brücke aus zu sehen?

Die Aussicht ist imposant. Die Besucher stehen 100 Meter über dem Erdboden und blicken durch Gitterroste in die Tiefe. Von dort aus können sie den Blick durch die Mittelgebirgslandschaft des nordhessischen Uplands schweifen lassen.



Sehr gut sehen kann man von dort die Mühlenkopfschanze und den Ettelsberg mit dem Hochheideturm. Im Tal befindet sich das Naturschutzgebiet Grebensteine.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Baukosten beliefen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Bauherr ist die Skywalk Willingen GmbH & Co. KG. Anteilseigner sind Privatleute und Unternehmer aus den Gemeinden Willingen und Diemelsee. Die Anteilseigner kamen für die Hälfte des Investitionsvolumens auf.

Was kosten Tickets für den Skywalk Willingen?

Der Eintrittspreis liegt bei elf Euro für ein Erwachsenen-Ticket. Für Kinder (6 bis 15 Jahre) liegt der Preis bei 8,50 Euro. Rabatte gibt es für Besucher mit Gästekarte und Gruppen.

Tickets können vor Ort an Automaten gekauft werden. Dort ist eine Bezahlung lediglich mit EC-Karte möglich. Außerdem können Tickets auch an Kassen der umliegenden Attraktionen erworben werden. Die ermäßigten Tickets für Familien und Gruppen gibt es jedoch nur an den Automaten. Auch online können Tickets erworben werden.

Besucher können die neue Attraktion morgens ab 9 Uhr überqueren. Die Brücke bleibt bis zum Einbruch der Dämmerung geöffnet. In den Sommermonaten wird sie gegen 21 Uhr schließen.

Kann man die Brücke ganzjährig betreten?

Die Brücke ist das ganze Jahr geöffnet. Nur bei starkem Sturm oder heftigen Gewittern wird sie aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Was bedeutet die Brücke für den Tourismus?

Der Skywalk sollte zum Publikumsmagnet werden und 100.000 Besucherinnen und Besucher im ersten Jahr anlocken. Diese Zahl wurde laut Betreiber sogar übertroffen, genaue Zahlen nannte er nicht. Das Bauwerk habe die Übernachtungszahlen in der nordhessischen Gemeinde um bis zu 15 Prozent in die Höhe getrieben, so ein Sprecher der Stadt.



Die Gäste können in der Region über die drei Seilbahnen (Ettelsberg Seilbahn, K1 und die Standseilbahn an der Mühlenkopfschanze) die Wandergebiete in Willingen und Usseln erreichen. Hinzu kommen die Aussichtsplattformen auf dem Willinger Hochheideturm (875 Meter hoch), der sogenannte Adlerhorst der Mühlenkopfschanze und die Graf-Stolberg-Hütte in Willingen.

Wo können Besucher parken?

Es gibt mehrere Optionen. Parkplätze sind direkt unter der Sprungschanze. Weitere gibt es an der Ettelsberg Seilbahn und dem K1-Lift sowie beim Weltcup-Parkplatz am Bahnhof Stryck, wo die An- und Abreise fürs Skispringen stattfindet.

