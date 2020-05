So schön kann Urlaub in Hessen sein

Die Urlaubszeit rückt näher. Hier sind spannende Reiseziele in Hessen für die ganze Familie und für kleines Budget.

Der Sommerurlaub ist dieses Jahr zwar noch ungewiss, für einen tollen Urlaub muss man aber nicht ins Flugzeug steigen. Auch Hessen hat viel zu bieten. Insbesondere die Jugendherbergen bieten spannende Ausflüge und neue Aktionen in der Natur an - und das für kleines Geld.

Das Acht-Personenbett am Hoherodskopf

Bild © Jugendherberge Hessen

Mit der ganzen Familie unter dem Sternenhimmel schlafen, komfortabel in einem riesigen Bett. Das geht bei der Jugendherberge am Hoherodskopf . Bis zu acht Personen passen in das Riesenbett, das idyllisch auf dem Gelände der Jugendherberge steht.

Dazu gibt es einen Feuerkorb und Stockbrot oder optional ein Grillpaket. Besonderer Luxus: Am nächsten Morgen kann man einfach liegen bleiben, das Frühstück wird direkt ans Bett gebracht.

Ost und West - Grenzen neu entdecken

Bild © Jugendherberge Hessen

Ost und Westdeutschland für Kinder verständlich machen: In Bad Hersfeld geht der Familientrip an die ehemalige Zonengrenze. Die geschichtsträchtige Reise geht über den US-Basis Stützpunkt Point Alpha entlang der alten Zonengrenze in die ehemalige DDR. Durch das "Fulda-Gap" geht es dann zurück in den Westen. Zum Abschluss serviert die Jugendherberge traditionelles DDR-Abendessen.

Wassersport am Edersee

Bild © Jugendherberge Hessen

Den Edersee erreichen die meisten Hessen in unter zwei Stunden mit dem Auto. Und so schnell kann der Traumurlaub dann auch starten: Bei der Jugendherberge Hohe Fahrt gibt es einen hauseigenen Kanuverleih. Wer es etwas gemütlicher angehen möchte, kann auch im Boot oder im Schiff über den Edersee fahren - oder den See beim Baden oder Tauchen erkunden.

Übernachtung in luftiger Höhe

Bild © Jugendherberge Hessen

Noch eine besondere Art der Übernachtung gibt es in der Jugendherberge Hohe Fahrt am Edersee und bei der Herberge am Hoherodskopf. Hier kann man in luftiger Höhe im Baumzelt übernachten. Bis zu vier Personen haben in einem Baumzelt Platz - fast wie in einer riesigen Hängematte.

Sendung: hr3, "hr3 am Vormittag", 28.05.2020, 09:30 Uhr