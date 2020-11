Laternenumzüge mit vielen Kindern und Eltern wird es in diesem Jahr nicht geben. Dennoch gibt es viele Aktionen, die zum Mitmachen animieren und ein Gemeinschaftsgefühl trotz Abstand erzeugen.

Sankt Martin reitet durch Naumburg

Um Gedränge zu vermeiden kommt Sankt Martin Reiterin Mirja Jelitto-Jacobi auf ihrem Pferd zu den Kindern. Die einstündige vorab ausgearbeitete Route führt durch ganz Naumburg. Die Kinder können dann einfach zusammen mit ihren Eltern vor die Tür gehen, ihre Laternen anmachen und auf den bekannten Reiter warten.

Weckmännchen in Romrod

Hier kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr darum, die Enttäuschung der Kinder wegen des ausfallenden Laternenumzugs in Grenzen zu halten. Jedes Kind im Stadgebiet Romrod bekommt ein Weckmännchen mit dem Feuerwehrauto vorbeigebracht, wenn es am 10. November ab 17 Uhr mit einer gebastelten Laterne vor der Haustür steht.

Laternen im Fenster

Das Bistum Limburg hat zu einer Mitmachaktion ausgerufen. Vom 8. bis 15. November sollen Laternen bistumsweit immer um 18 Uhr in die Fenster gestellt werden. Eine ähnliche Aktion planen die Riedstädter Kitas: In einem gemeinsamen Brief rufen sie ebenfalls dazu auf, in der Zeit vom 11. bis 28. November Lichter in die Fenster zu stellen. Beim Spaziergang können sich die Kinder dann an einem hoffentlich üppigen Lichtermeer erfreuen.

Glockenläuten und Gesang

In Bad Wildungen und Edertal werden am 11.11 um 18 Uhr die Glocken läuten. Dies soll das Startsignal für einen Flashmob sein, bei dem alle Menschen mit Laternen vor ihre Haustür treten und die zwei bekanntesten Martins-Lieder singen sollen. "Wir wollen Menschen, die dringend ein Licht in der Dunkelheit brauchen, eines schenken", heißt es auf der Website des Gemeindebüros.

Kleider teilen wie Sankt Martin

Mit der Aktion "Meins wird deins" animiert der Sternsinger e.V. Kitas, Schulen und sonstige Gruppen zur Kleiderspende. Die Kinder werden aufgefordert ein gut erhaltenes Kleidungsstück mitzubringen und zu spenden. Es geht nicht darum, möglichst viel, sondern Klamotten in guten Zustand zu sammeln. Die Erlöse kommen den Kinderzentren der Caritas in der Ukraine zugute.

Sendung: hr3, Kate Menzyk Show , 10.11.2020, 14:10 Uhr