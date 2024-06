Sommerrodelbahn in Willingen: Die Abfahrt im Video

Die Sommerrodelbahn in Frielendorf am Silbersee: Mit viel Tempo geht es durch die grüne Wildnis. Achtung, am Ende der Bahn müssen Sie abbremsen. Sehen Sie hier die Abfahrt im Video.

Übersicht: Alle 7 Sommerrodelbahnen in Hessen