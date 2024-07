Rechtzeitig zum Start der Sommerferien rast der neue "Gobbi-Express" durch das Taunus Wunderland in Schlangenbad. 500 Meter lang ist Hessens längste Achterbahn. Nach zwei Jahren Bauzeit können die ersten Gäste ihre Runden drehen.

Drei Runden Adrenalin auf einer Strecke von rund 500 Metern bietet die neue Achterbahn im Freizeitpark Taunus Wunderland in Schlangenbad (Rheingau-Taunus). Dabei wird die Fahrt immer schneller, wie Betreiber Otto Barth senior sagt. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer pro Stunde rauscht der "Gobbi-Express" auf den letzten Metern über die Schienen.

Rechtzeitig zum Ferienstart ging Hessens längste Achterbahn am Wochenende an den Start. Zwei Jahre sind seit Baubeginn vergangen - und auch zur Eröffnungsfahrt mutet das Gelände rundherum noch wie eine Baustelle an. Bagger, Erde und Bauschutt sind bei der Fahrt auf der Achterbahn zu sehen - wenn die Augen der Fahrgäste nicht doch geschlossen sind.

Neues Fahrgeschäft soll Besucherzahl verdoppeln

Zehn Millionen Euro kostete das neue Fahrgeschäft mit energiesparendem Hybridmotor, wie der Seniorchef berichtet. Er betreibt das Taunus Wunderland gemeinsam mit seinem Sohn Otto Barth junior. Das Ziel der neuen Attraktion: Der "Gobbi-Express" soll mehr Besucher und Besucherinnen in den Freizeitpark locken. Die Hoffnung: die jährliche Besucherzahl verdoppeln, auf bis zu 500.000 Gäste im Jahr.

"Uns geht es darum, mit mehr Fahrgeschäften attraktiver zu werden", erklärt Barth senior. "Dass die Leute in Zukunft zum Beispiel zwei Tage kommen, das ist die Zukunft." Vor 25 Jahren übernahm der Schausteller aus Bonn den früheren Märchenpark. "Ich hatte mich in den kleinen Märchen- und Tierpark verliebt und meine Vision gehabt, was man hier noch alles verändern könnte", sagt der Seniorchef.

Hessens längste Achterbahn gehörte dazu. Deutschlands längste Achterbahn steht im Europa-Park in Rust in Baden-Württemberg. Der "Silver Star" ist mit einer Länge von 1.620 Metern mehr als dreimal so lang wie der hessische "Gobbi-Express".