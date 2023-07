Über Stock und Stein: Auf diesen fünf Wanderrouten lässt sich Hessen besonders schön erkunden.

Sind der Wanderstock gespitzt, die Schuhe geschnürt und der Nacken gut mit Sonnencreme eingeschmiert? Dann nichts wie los, denn so lässt sich das Bundesland noch besser entdecken. hessenschau.de schlägt Ihnen fünf Wanderungen vor, die Sie bei nächster Gelegenheit meistern können:

Schöne Wanderungen gibt es im Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht nur in den Tourismushochburgen um Willingen und den Edersee. In Frankenberg etwa existiert ein sogenannter Premium-Stadtwanderweg mit dem Namen "Frankenberger Blickwinkel" - der geht zuerst durch die Stadt, dann drumherum, durch die Ederaue und schließlich durch den Frankenberger Wildpark.

Vor allem Hirsche und Mufflons laufen im Park frei herum - und sind so zutraulich, dass sich manche von ihnen streicheln lassen. Lediglich Bergziegen und Wildschweine sind eingezäunt. Wer einen Hund dabei hat, muss allerdings einen kleinen Umweg um den Wildpark machen.

Weitere Informationen

Haben Sie einen Ausflugs-Geheimtipp für Hessen?

hessenschau.de-Leser Herbert Naumann, der selbst in Frankenberg wohnt, empfahl uns den Premium-Stadtwanderweg. Ihm zufolge gibt es noch zahlreiche weitere spannende Touren rund um Frankenberg .



Kennen auch Sie Spots in Hessen, die einen Ausflug wert, aber nicht so bekannt sind? Schreiben Sie hier unserem Autor .

Ende der weiteren Informationen