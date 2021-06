Lauffaule Kinder können den schönsten Ausflug zur Hölle machen. Gut, wenn man dann tierische Animateure dabei hat: Mit einem Vierbeiner als Begleitung macht das Wandern in schöner Landschaft noch mehr Spaß. hr3 hat coole Tipps dazu.

Eselwanderungen im Lahn-Dill-Kreis

Fritz, Felix, Grisu und Paulchen - das sind die vier Esel, die bei Carmen Kühn in Ehringshausen-Dillheim wohnen. Wer die Herren näher kennenlernen möchte, kann sie zu Wanderungen ausführen.

Carmen bietet zwei Touren an: Die Runde "Der Märchenwald" geht etwa eine Stunde und führt über Wiesen und Felder. Die Route "Rund um den Himberg" führt 90 Minuten lang durch den Wald um den Hausberg von Dillheim. Eine Eselwanderung kostet je nach Tour 25 bzw. 35 Euro pro Person. Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen 15 bzw. 20 Euro. Kinder bis 5 Jahre dürfen kostenlos teilnehmen. Hunde sind bei den Eselwanderngen nicht erlaubt.

Vor jeder Wanderung werden die Esel von den Teilnehmern von der Weide geholt, gestriegelt und aufgehalftert. Wer besonders motiviert ist, kann sich im Anschluss an die Tour auch an der Stallarbeit beteiligen.

Kontakt:

Carmen Kühn

Waldstraße 18

35630 Ehringshausen-Dillheim

Telefon: 0163-1721157



Mehr über Carmen, Fritz, Felix, Grisu und Paulchen gibt es hier zu lesen.

Eselwandern im Odenwald

Mit einem geschenkten Eselfohlen fing alles an - heute ist die Heilpädagogin Natascha Glosauer aus Wald-Michelbach "Eselprofi". Mittlerweile hat sie fünf Esel: die freche Teenie-Eselstute Jola, das ausgeglichene Lieschen Müller, die Eseljungs Laurin und Emil und den 15-jährigen Zwergesel Luigi. Seit 2015 wandert sie mit ihren Eseln durch den Überwald und auf diversen Trekking-Touren wie dem ‚Limeswanderweg‘, dem ‚Nibelungensteig‘ und dem ‚Europäischen Kulturfernwanderweg Hugenotten- und Waldenserpfad‘.

Touren reichen vom 2-Stunden-Spaziergang bis zur ganztägigen Wanderung. Die Themenwanderungen am Wochenende sind den ganzen Sommer ausgebucht, aber unter der Woche sind noch individuelle Termine möglich. Für eine Familie mit bis zu drei Kindern kostet die 2-Stunden-Tour zum Beispiel 90 Euro. Geritten werden dürfen die Esel übrigens nicht!

Kontakt:

Natascha Glosauer

Eselhof Binzig

Binzig 15

69483 Wald-Michelbach / Odw.

Telefon: 0151-232 567 51



Porträts der Esel und Menschen auf dem Eselhof gibt es auf der Webseite eselwandern-odenwald.de.

Eselwanderungen in Hemsbach

Bei Dr. Alexandra Schichtel kann man Eselwanderungen entlang des hessischen und badenwürttembergischen Blütenwanderwegs und Burgensteigs an der Bergstraße am Rand des Odenwalds buchen. Der Stall liegt genau im Grenzgebiet beider Bundesländer.

Kontakt:

Dr. Alexandra Schichtel

Friedrich-Ebert-Straße 18

69502 Hemsbach/Bergstraße

Telefon: +49 (6201)-38 90 892

Internet: www.eselsbruecke.eu

Schaf- und Ziegentrekking im Taunus

Taunusschäferin Nicole Hegetö mit ihrer Herde. Bild © Daniel Krahl

Nicole und Matthias Hegetö sind "Die Taunusschäfer". Zu ihrer Herde in Schmitten-Hunoldstal gehören Walliser Schwarzhalsziegen und bretonische Ouessant-Schafe. Sie gehören zum "Trekking Team" und werden wie Hunde an der Leine geführt. Jüngere Kinder bekommen die "kleinsten Schafe der Welt" zum Führen. Die Tiere leben nicht am Haus, sondern werden von den umliegenden Weiden geholt und dahin auch zurückgebracht.

Eine Tour dauert zwei Stunden, danach gibt es Getränke und Kekse. Sie kostet pro Person 50 Euro, Kinder unter 5 Jahren sind frei. Familien bis vier Personen (inkl. Kids über 5) zahlen 150 Euro.

Kontakt:

Nicole & Matthias Hegetö

Am Ginsterberg 11

61389 Schmitten-Hunoldstal

Telefon und Whtasapp: (0)170-2160124

Mehr über Menschen und Tiere gibt es auf ziegentrekking-taunus.jimdofree.com.

Husky-Touren in der Rhön

Auf einem solchen Dogscooter durch die Rhön ziehen lassen - das geht im thürinigschen Brunnhardshausen. Bild © Schlittenhunde Abenteuer

Das, was Alida Kranz in Brunnhardshausen in Thüringen direkt an der hessischen Grenze anbietet, ist eher etwas für Geschwindigkeits-Fans denn gemütliche Wanderer: mit einem "Dogscooter", einem Roller, der von Huskies gezogen wird, geht es mit 20 km/h durch die Rhön. Weil die Touren zum Wohle der Tiere nur bei unter 20 Grad angeboten werden, ist dieser Tipp außerdem etwas für schlechteres Wetter.

Die dreistündigen Touren wrden ab 12 Jahren und für 79 Euro pro Person angeboten. Teilnehmer sollten körperlich und geistig fit sein. Schwangere sind ausgeschlossen. Zu einer Tour sollten festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Handschuhe (bestenfalls aus Leder) und ein Helm mitgebracht werden. Im Anschluss an die Tour gibt es ein gemütliches Lagerfeuer und Würstchen.

Wer es etwas ruhiger mag, kann auch eine Husky-Wanderung durch die Rhön unternehmen. Sie dauert drei bis vier Stunden und kostet pro Person 39 Euro, Kinder bis 12 Jahren zahlen 19,50 Euro.

Kontakt:

Schlittenhunde Abenteuer

Steinberg 10

36466 Dermbach

Telefon: 036964-83477 oder 0162-62 44 367

info@schlittenhunde-abenteuer.de



Mehr über Alida und ihre 16 Huskies gibt es auf schlittenhunde-abenteuer.de .

Sendung: hr3, Morningshow,25.06.2021, 07.00 Uhr