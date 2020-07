Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Drei Tipps zum Wandern in flauschiger Begleitung

Lauffaule Kinder können den schönsten Ausflug zur Hölle machen. Gut, wenn man dann tierische Animateure dabei hat: Mit einem Vierbeiner als Begleitung macht das Wandern in schöner Landschaft noch mehr Spaß. hr3 hat coole Tipps dazu.

Eselwandern im Odenwald

Mit einem geschenkten Eselfohlen fing alles an - heute ist die Heilpädagogin Natascha Glosauer aus Wald-Michelbach "Eselprofi". Mittlerweile hat sie fünf Esel: die freche Teenie-Eselstute Jola, das ausgeglichene Lieschen Müller, die Eseljungs Laurin und Emil und den 15-jährigen Zwergesel Luigi. Seit 2015 wandert sie mit ihren Eseln durch den Überwald und auf diversen Trekking-Touren wie dem ‚Limeswanderweg‘, dem ‚Nibelungensteig‘ und dem ‚Europäischen Kulturfernwanderweg Hugenotten- und Waldenserpfad‘.

Touren reichen vom 2-Stunden-Spaziergang bis zur ganztägigen Wanderung. Die Themenwanderungen am Wochenende sind den ganzen Sommer ausgebucht, aber unter der Woche sind noch individuelle Termine möglich. Für eine Familie mit bis zu drei Kindern kostet die 2-Stunden-Tour zum Beispiel 90 Euro. Geritten werden dürfen die Esel übrigens nicht!

Kontakt:

Natascha Glosauer

Eselhof Binzig

Binzig 15

69483 Wald-Michelbach / Odw.

Telefon: 0 151 - 232 567 51



Porträts der Esel und Menschen auf dem Eselhof gibt es auf der Webseite eselwandern-odenwald.de.

Schaf- und Ziegentrekking im Taunus

Nicole und Matthias Hegetö sind "Die Taunusschäfer". Zu ihrer Herde in Schmitten-Hunoldstal gehören Walliser Schwarzhalsziegen und bretonische Ouessant-Schafe. Sie gehören zum "Trekking Team" und werden wie Hunde an der Leine geführt. Jüngere Kinder bekommen Lämmchen zum Führen. Die Tiere leben nicht am Haus, sondern werden von den umliegenden Weiden geholt und dahin auch zurückgebracht.

Eine Tour dauert zwei Stunden, danach gibt es Getränke und Kekse. Sie kostet pro Person 50 Euro, Kinder unter 5 Jahren sind frei. Familien bis vier Personen (inkl. Kids über 5) zahlen 150 Euro.

Kontakt:

Nicole & Matthias Hegetö

Am Ginsterberg 11

61389 Schmitten-Hunoldstal

Telefon und Whtasapp: (0)170-2160124

Mehr über Menschen und Tiere gibt es auf ziegentrekking-taunus.jimdofree.com.

Lama- und Alpkatrekking in ganz Hessen

