Auch in den letzten Wochen der Landesgartenschau stehen bis zum 8. Oktober noch Highlights an. Vor allem junge Besucherinnen und Besucher sowie Familien mit Kindern sollen noch mal auf ihre Kosten kommen. So gibt es am 16. September (19.30 Uhr) ein Taschenlampenkonzert .

Auf der Parkbühne veranstaltet die Band "Rumpelstil" unter freiem Himmel ein swingendes und rockendes Abendkonzert. Die Zuschauer sollen mit Lampen bei einsetzender Dunkelheit für die besondere Atmosphäre sorgen.

Die Band Rumpelstil wird mit einem Taschenlampenkonzert bei der Landesgartenschau Fulda auftreten. Bild © Rumpelstil

Am Folgetag (17. September, 15 Uhr) gibt es noch ein weiteres Angebot für kleiner Gäste: Sänger Volker Rosin gibt ein Konzert auf der Parkbühne. Unter dem Motto: "Lasst uns Freunde sein - Die Kinderparty" will der Liedermacher alle Gäste zum Singen und Tanzen bringen.

Wie er das hinbekommt, dürfte der Entertainer wissen. Er blickt mittlerweile auf mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Er sei mit dem Verkauf von mehr sechs Millionen Tonträgern einer der erfolgreichsten Künstler für Kinder in Deutschland, erklärte die Landesgartenschau.

Sänger Volker Rosin gibt ein Konzert bei der Landesgartenschau in Fulda. Bild © Manfred Esser

Am 22. September wird es noch einen Disco-Oldie-Abend mit Musik aus den 1960er, 70er und den 80er Jahren geben.

Vom 22. bis 24. September wird auf dem Fulda-Acker ein Zugpferde-Event veranstaltet. Dabei wird demonstriert, wozu Zugpferde bei Arbeitseinsätzen in der Anlage sind.

Neben einmalig stattfinden Veranstaltungen gibt es aber auch Veranstaltungsreihen, die laut den Machern der LGS sehr gut angenommen werden. So gibt es Yoga, Fitness und Outdoor-Workouts, diverse Tanzveranstaltungen, Partys und Frühschoppen. Details gibt es hier .